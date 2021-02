Everyday Grammar: Verb Tenses (동사 시제) (1) 

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어의 동사는 그 자체가 갖고 있는 고유한 뜻뿐만 아니라, 시제를 통해서도 많은 정보를 알 수 있습니다. 하지만 한국어에는 없는 생소한 시제도 있어 어렵게 느껴지기도 하는데요. 오늘 매일 문법 시간에는 영어 동사 시제에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Do you have trouble with English verb tenses? (여러분은 영어의 동사 시제에 대해 어려움이 있으십니까?)

-If so, you are not alone! (그렇다면, 여러분은 혼자가 아닙니다! )

-Verb tenses can be difficult to learn in a foreign language. (동사 시제는 외국어로 배우기 어려울 수 있습니다.)

-Different cultures think about time in different ways. (다른 문화는 다른 방식으로 시간을 생각하게 됩니다.)

-Chinese, for example, has no grammatical verb tense. (예를 들어, 중국어에는 문법상 동사 시제가 없습니다.)

-Other languages, like Swahili, have recent and distant past tenses. (스와힐리어 같은 다른 언어는 최근, 그리고 먼 과거 시제를 갖고 있습니다.)

-Over the next several episodes, we will talk about the verb tense system in English. (다음 몇 편에 걸쳐, 우리는 영어의 동사 시제 체계에 대해 이야기하도록 하겠습니다.)

-Verb tenses tell us how an action relates to the flow of time. (동사의 시제는 하나의 행동이 어떻게 시간의 흐름과 연관돼 있는지 우리에게 말해줍니다.)

-The English language divides verbs into three main tenses: (영어는 크게 3개의 시제로 동사를 구분하고 있습니다.)

PRESENT (현재)

PAST (과거)

FUTURE (미래)

-Those three tenses are each divided into four smaller groups (이 3개의 동사는 각각 4개의 더 작은 그룹으로 나뉩니다.)

SIMPLE (단순)

PROGRESSIVE (진행)

PERFECT (완료)

PREFECT PROGRESSIVE (완료 진행)

-There are 12 verb tenses in English. (영어에는 12개의 동사 시제가 있습니다.)