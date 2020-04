미 해군 최신 공격 잠수함 ‘버몬트함’ 취역

미 해군의 최신형 핵 추진 공격 잠수함 버몬트함이 공식 취역했습니다. 유지 보수 소요를 줄여 작전 수행 기간을 늘린 개량형 버지니아급 잠수함으로, 전문가들은 향후 인도-태평양 지역에 투입되는 잠수함이 많아질 수도 있다고 말했습니다. 김시영 기자의 보도입니다.

미 국방부가 18일 버지니아급 최신형 고속 공격 잠수함 버몬트함 (SSN 792)을 임무에 투입한다고 밝혔습니다.

대릴 커들 미 해군 잠수함전력 사령관(해군 중장)은 이날 국방부 웹사이트를 통해 “버몬트함의 임무 투입은 미군이 해저전에서 갖는 압도적 우위가 새로운 단계에 접어든 것을 의미한다고 강조했습니다.

버몬트함은 1990년대 초부터 총 6단계로 계획된 버지니아급 잠수함 개발 단계 중 네 번째 단계인 블록-4형(Block-4)의 첫 잠수함입니다.

미 해군에 따르면, 버몬트함은 길이 약 115m에 폭 약 10m, 배수량은 약 7천 t으로 알려졌습니다.

배수량은 오하이오급 전략 핵잠수함의 절반이 안 되지만, 시속 40km가 넘는 속도로 해저 기동이 가능하며, 240 m 이상의 해저에서 운항이 가능합니다.

미 해군은 버몬트함이 잠수함 전력의 7대 핵심 역량인 대잠수함전, 해전, 특수전, 육상타격전, 정보 감시·정찰전 및 기뢰전 등 다중 임무 수행을 위한 유연성을 갖췄다고 설명했습니다.

버몬트함의 무기체계는 아직 공개되지 않았지만, 버지니아급 블록-3형 잠수함과 마찬가지로 사거리 1,800km의 순항 미사일을 12발 이상 발사할 수 있는 것으로 알려졌습니다.

특히 블록-4형이 기존 잠수함들보다 소형화된 설계를 통해, 일선에서의 임무가 중단되는 ‘잠수함 정비 주기’를 늘린 것이 특징이라고, 미 해군은 밝혔습니다.

브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원은 20일 VOA에 버몬트함은 기존 잠수함들보다 사용 연한에서 보다 나은 능력을 보일 것이라고 분석했습니다.

[녹취: 베넷 연구원]“More lifecycles than the previous submarine. That just means that there will be more submarines actively operating in the Pacific at any given time. It's about a 10% increase in in the actual time that a submarine can serve underseas operating as it is supposed to be that a fairly important.”

그러면서 사용 연한이 좋다는 건 인도-태평양 지역에서 언제든 작전에 투입되는 잠수함 대수가 많아질 수 있다는 걸 의미한다고 풀이했습니다.

아울러 블록-4형의 경우 해저에서의 작전 시간이 10% 정도 늘어날 걸로 예상한다면서, 이는 매우 중요한 의미라고 강조했습니다.

로버트 갈루치 전 미 국무부 북핵 특사는 20일 VOA에, 이번 블록-4형 버지니아급 잠수함 취역은 미군 공격 잠수함의 효율성 제고를 위한 기존 잠수함 교체 목적이 크다고 밝혔습니다.

그러면서 대잠, 대함 능력 뿐 아니라, 순항미사일을 통한 지상 공격 능력 등의 개선 모두가 북한 혹은 중국과의 전쟁 발생 시 미군 전투 능력과 연관이 있다고 덧붙였습니다.

한편 베넷 연구원은 블록-4형 잠수함의 순항미사일에 핵탄두가 탑재될 가능성에 대해, 순항 미사일은 실려 있지만 핵탄두 탑재 능력은 없을 것이라며, 그것은 미래의 계획이라고 말했습니다.

[녹취: 베넷 연구원]“The Vermont has cruise missiles on board, but they are not nuclear capable yet. That is the plan for the future. But the nuclear capable cruise missile is something that is being developed which is supposed to be fielded.”

핵탄두 탑재 순항 미사일은 실전 배치를 위해 개발 단계에 있을 것이라는 설명입니다.

핵 전문가인 키어 리버 조지타운대학교 외교대학 안보연구센터 국장도 20일 VOA에, 핵 탄두 탑재 신형 순항미사일은 아직 개발되지 않은 걸로 안다고 밝혔습니다.

다만 향후 핵탄두 탑재용 순항미사일이 개발된다면, 이는 정밀 저위력 핵공격 임무 수행을 위한 새로운 수단으로써 버몬트함 같은 공격용 잠수함에 탑재될 수 있을 것이라고, 리버 국장은 전망했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.