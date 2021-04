미일 정상회담 "북한 WMD·탄도미사일 완전한 폐기...한국과의 협력 중요"

미국과 일본 정상이 북한을 포함한 역내 문제에 협력하기로 합의했습니다. 두 정상은 북한의 모든 대량살상무기와 모든 범위의 탄도미사일의 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 폐기에 대한 양국의 의지를 확인했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

조 바이든 대통령과 스가 요시히데 일본 총리가 16일 백악관에서 정상회담을 갖고 북한 등 역내 문제에 협력하기로 합의했습니다.

바이든 대통령은 이날 회담 후 백악관 로즈가든에서 열린 공동 기자회견에서 “우리는 자유롭고 개방적인 인도태평양의 미래를 보장하기 위해 중국의 도전과 동중국해, 남중국해, 북한과 같은 문제에 대해 함께 협력하기로 했다”고 밝혔습니다.

[녹취:바이든 대통령] “We committed to working together to take on the challenges from China and on issues like the East China Sea, the South China Sea, as well as North Korea to ensure a future of a free and open Indo Pacific.”

바이든 대통령은 “일본과 미국은 역내 강력한 두 민주주의 국가”라며 “우리는 인권과 법치를 포함해 공동의 가치를 수호하고 진전시키는 데 전념하고 있다”고 강조했습니다.

[녹취:바이든 대통령] “Japan and the United States are two strong democracies in the region..”.

이어 “우리는 민주주의가 21세기에도 여전히 경쟁해 승리할 수 있고 급변하는 세상에서도 우리 국민을 위한 결과를 내놓을 수 있다는 것을 입증하기 위해 협력할 것”이라고 강조했습니다.

스가 총리는 “북한에 대해 우리는 모든 대량살상무기(WMD)와 모든 범위의 탄도미사일의 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 폐기(CVID)에 대한 의지를 확인했다”고 밝혔습니다.

[녹취: 스가 총리 통역] “On North Korea, we confirmed our commitment to the CVID of all weapons of mass destruction and ballistic missiles of all ranges and agreed to demand North Korea to fulfill its obligations under Security Council resolutions.”

또 “북한이 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수할 것을 요구하기로 합의했다”고 덧붙였습니다.

이와 함께 스가 총리는 자신과 바이든 대통령은 일본인 납북자 문제가 “중대한 인권 문제라는 점과 양국이 협력해 북한이 즉각 해결하도록 하기로 재확인했다”고 밝혔습니다.

[녹취: 스가 총리 통역] “On the issues of abduction, we reaffirmed that it is a great human right issue, and that our two countries will work together to seek immediate resolution by North Korea.”

두 정상은 한국과 협력의 중요성에도 공감했다고 했다고, 스가 총리는 밝혔습니다.

스가 총리는 “우리는 북한에 대응하고 인도태평양의 평화와 번영을 위해 한국을 포함한 3국 협력이 오늘날 만큼 중요했던 적은 없다는 점을 인식했다”며, 이런 공조를 증대하기로 합의했다고 말했습니다.

[녹취: 스가 총리 통역] “In countering North Korea and for the peace and prosperity of the Indo Pacific, both of us recognized that trilateral cooperation, including the ROK, has never been as important as today and agreed to promote such collaboration.”

바이든 대통령이 취임 후 해외 정상과 대면회담을 한 것은 이번이 처음입니다.

두 정상은 이날 약 1시간 40분 간 비공개로 단독 정상회담을 가진 뒤 확대회담을 열었습니다.

확대회담에는 미국 측에서 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관, 재닛 옐런 재무장관, 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관, 커트 캠벨 백악관 국가안보회의 인도태평양조정관 등이 참석했습니다.

한편 바이든 대통령은 다음달 후반기 백악관에서 문재인 한국 대통령과 첫 정상회담을 갖습니다.

한국과의 정상회담은 바이든 대통령 취임 후 일본에 이은 두 번째 대면회담으로, 중국과 북한 등 역내 다양한 사안이 포괄적으로 논의될 예정입니다.

VOA 뉴스 이조은입니다.