트럼프 대통령, 김정은 관련 보도에 “적절한 시점에 할 말 있을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 위원장이 다시 등장한 북한 관영매체의 보도와 관련해 말을 아꼈습니다.

트럼프 대통령은 1일 백악관에서 김 위원장에 대한 질문에 “그것에 대해, 김정은에 대해 아직 언급하지 않는 게 좋겠다”며, “적절한 시점에 그것과 관련해 말할 수 있는 게 있을 것”이라고 밝혔습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “I’d rather not comment on it yet, Kim Jong Un. We’ll have something to say about it at the appropriate time.”

이어 김 위원장이 ‘최소한 살아있다는 걸 확인해 달라’는 추가 질문에는 “그것에 대해 말하고 싶지 않다”며 물러섰습니다.

북한 관영 `조선중앙방송’은 한반도 시간으로 2일 김 위원장이 전날인 1일 순천인비료공장 준공식에 참석했다고 보도했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 해당 보도가 공개되기 직전에도 김 위원장의 생사여부를 묻는 질문을 받은 뒤, “무슨 일이 일어나고 있는지 이해하고 있으며, 단지 현 시점 김정은과 관련해 말을 할 수 없다”고 밝혔습니다.

이어 “모든 게 괜찮길 바란다”며, “나는 모든 상황을 매우 잘 알고 있다”고 거듭 강조했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.