폼페오 “북핵 막으려 제재…북한의 협상 복귀 위해 동맹과 일해 와”

마이크 폼페오 미국 국무장관은 북한의 핵 개발을 막기 위해 제재를 가하고, 북한을 다시 협상 테이블로 돌아오게 하기 위해 동맹국과 일해 왔다고 말했습니다.

폼페오 장관은 15일, 독일 뮌헨에서 열린 뮌헨 안보회의 연설에서 “미국은 북한의 핵무기 프로그램 개발을 막기 위해 국제적 제재, 글로벌 제재로 국제사회와 협력하고 있다”고 밝혔습니다.

[폼페오 장관] “The United States, too, has worked with international sanctions, global sanctions, to prevent North Korea from continuing to develop its nuclear weapons program, and we’ve worked to bring Pyongyang consistently back to the negotiating table.”

그러면서 “우리는 지속해 평양을 협상 테이블로 복귀시키기 위해 일해 왔다”고 덧붙였습니다.

이 같은 폼페오 장관의 발언은 ‘서구가 이기고 있다’(The west is winning)는 제목의 뮌헨 안보회의 연설에서 미국이 국제사회의 평화와 안보를 위해 어떤 노력을 하는 지 설명하는 과정에 나왔습니다.

폼페오 장관은 자유 국가가 인권 존중과 경제적 번영 촉진, 안전 보장 면에서 우월하다며, 한국과 북한을 그 예로 들었습니다.

폼페오 장관은 “1950년대와 60년대, 절망적 빈곤에 처했던 아시아 국가들이 오늘날 세계를 주도하는 경제 강국이 된 이유가 자유 국가 체제”라면서 “모두가 불빛으로 반짝이는 한국과 암흑 속에 있는 북한의 대조적 (모습을) 보여주는 지도를 봤을 것”이라고 설명했습니다.

[폼페오 장관]”It’s why countries in Asia went from abject poverty in the 1950s and ’60s to become world-leading economies today. You have all seen the map of the differences between South Korea, that light-studded map with North Korea in complete darkness.”

VOA 뉴스