매주 금요일 북한 관련 화제성 소식을 전해 드리는 ‘뉴스 풍경’입니다. 요리사 출신 탈북민의 평양만두가 미국 내 한인들에게 인기를 얻고 있습니다. 평양1급 요리사로 북-러 합작 식당 요리를 도맡았던 탈북 남성이 미국에서 만두 사업을 시작한 사연을 장양희 기자가 들어봤습니다.

라디오 [뉴스풍경] 평양 요리사 출신 탈북민, 아들 위해 만두사업 시작

미 서부 캘리포니아주 로스앤젤레스에 거주하는 50대 탈북 남성 박명남 씨.

박명남 씨는 요즘 미국에 온 지 18년 만에 가장 바쁘게 지내고 있습니다.

[녹취: 박명남] “아침에 7시에 나갈 때도 있고, 8시에 나갈 때도 있고. 준비를 하고 만들어서 냉동시켜야 하니까, 왕만두는 생만두로 하는데 나머지는 냉동만두도 있으니까 보관하니까, 그 작업이에요. 계속 똑같은 작업. 배달도 해야하고, 평균 한 17시간 18시간 있어야죠..”

용돈벌이로 만들어 온 평양식 만두로 창업을 하게 된 겁니다.

[녹취: 박명남] “만두는 조금씩 용돈벌이로 했었는데, 정식으로 가게를 낸 건, 등 떠밀리다시피 시작했는데, 7월 3일인가.. 일주일 열흘 됐나? ”

주변의 권유는 늘 있었지만 결정적으로 마음을 먹게 된 이유가 있습니다. 올해 21살인 아들의 학비를 마련하기 위해서 입니다.

지난 2018년 미국 16개 대학에서 미식축구 특기 장학생 합격 통지서를 받았던 박 씨의 외아들 박민호 군은 미시간주 헤일즈대학 전액 장학생으로 입학했습니다.

당시 19살이었던 민호 군은 VOA에, 팀 내 자신의 역할은 쿼터백과 러닝백을 상대팀의 수비수로부터 보호하는 것이라고 설명했습니다.

[녹취: 박민호] “I play offensive of line and defensive of line , offensive line is that you protective the guy throwing the ball and running the ball..."

민호 군은 당시 미식축구 선수가 되기 위해 체중을 130킬로그램까지 늘렸고, 100킬로그램 무게 역기를 들어올려 면접관을 놀라게 했습니다.

그러나 대학 진학 후 심한 허리부상을 입었고, 그동안 치료를 받아오던 민호 군은 어려운 결정을 내렸습니다. 미식축구를 그만 두기로 한 겁니다.

민호 군은 이후 체중을 50킬로그램 감량하고 대학 진학을 준비하고 있습니다.

그러나 몇 군데 대학으로부터 입학허가서를 받아 놓고도 입학 시기를 미룰 수 밖에 없는 상황.

[녹취: 박명남] “얘가 체류 신분이 있으니까, 한 푼도 지원해 줄 수 없대요. 펩사(연방정부 학비보조 프로그램) 그런 거 있잖아요. 그 것도 안되고 그러니까, 아무 혜택을 못 받아서. 본인도 아쉽겠지만, 그래서 칼리지 다니다가 편입하니까, 금년도까지는 참아라 해서..”

민호 군은 미국의 불법체류 청년 추방 유예 프로그램인 ‘DACA’에 해당합니다.

박명남 씨는 미국에 와서 최근까지 망명허가 신청을 이어오다 올해 신청서가 거부당했고, 망명 신청자들이 2년 간 유지하는 노동허가는 내년에 만료되는 상황에 처했습니다.

박 씨는 아들이 대학에 들어 갈 수는 있지만 특기 장학생이 더 이상 아닌데다 정부의 보조금을 받을 수 있는 신분이 아니라고, 진학을 미룬 이유를 설명했습니다.



[녹취: 박명남] “공짜로 운동장학금 받고 갔을 때는 그렇게 학비가 중요한지 몰랐죠. 솔직히. 그런데 정작 닥치니까 ‘와, 이게 학비가 장난이 아니구나’하는 생각에, 좋은 대학 한 번 다니게 하는 건데, 목적은 성취를 해야 하는 거니까, 그거 하나만은 꼭 하고 싶어가지구요.”

한국에 정착한 후 지난 2003년 세 살 난 아들의 손을 잡고 미국 땅에 오면서 아들이 세계 최강국 미국에서 꿈을 이루고 살기를 바랬던 박명남 씨.

몸이 아파서 일을 하지 못했던 상황에서도 아들을 돌보는 일에는 게으름을 피워 본 적이 없었습니다.

형제도 친척도 없는 아들이 안쓰러워 늘 부모로서 미안한 마음을 갖고 산다는 박 씨는 스스로 창업한 평양만두 사업에 조심스런 기대를 걸고 있습니다.

박 씨는 감사하게도 개업 첫 날부터 주문이 끊이지 않고 있다고 말합니다. 광고라고는 자신의 페이스북이 전부지만 그 새 입소문을 타 널리 알려졌다는 겁니다.

[녹취: 박명남] “멀리서도 오셨다가 일부러 찾아와서 투고 해가시고 사람들이 인터넷 봤다고, 아줌마들 보는 인터넷인데. 그런 인터넷이 있대요. 누군지 모르는데, 그러니까.. 그 거보고 왔다, 전화했다. 참 모든 분들께 감사한 거죠. 맛있다고 칭찬해주니까. 다행히도 컴플레인이 없어요. 칭찬하는 게 인터넷에 자꾸 뜨니까 힘들기도 하지만, 보람도 느끼죠.”

30만여 명의 미국 내 한인 여성들을 회원으로 둔 정보공유 온라인 사이트 ‘MissyUSA’ ‘식당후기‘ 페이지에 박 씨의 평양만두 사진이 올라왔습니다.

김모 씨는 평양만두 사진과 함께 “다음에 또 주문하려고 한다”며 장소를 공유했습니다.

김 씨의 공유 게시물 아래로 10여명이 댓글을 올렸는데요, “아이들이 더 좋아한다” “담백하다” “장거리 주문이 가능한지” 등 소감을 나누고 질문하는 내용입니다.

“다른 만두와 다르게 고기냄새가 나지 않는다”는 후기도 있는데요, 박 씨는 특별한 비법이 있는 것은 아니지만 북한 음식은 원재료의 맛을 살리는 것을 원칙으로 한다며, 재료의 궁합을 잘 아는 것이 맛의 비결이라고 말합니다.

[녹취: 박명남] ”음식이라는 게 궁합이죠. 양념과 기본 재료가 궁합이 맞아야하고, 될 수록 천연조미료가 좋죠..마늘 파 등..단순하게 하면서도 간단하게, 맛을 내려면 굉장한 노력을 해야 한다고 생각하는데, 궁합만 잘 맞추면.. 최고의 맛을 낼 수 있거든요.”

최선의 맛과 건강을 생각하며 만두를 빚는다는 박 씨는 정육점이었던 가게 조건이 매일 신선한 재료로 다량의 만두를 공급할 수 있게 한다고 설명합니다.

평양 1급 요리사 자격증을 가진 북한음식 전문 요리사로 1990년대 초 러시아 사할린의 북-러 합영식당에 투입됐던 박 씨에게는 북한음식에 대한 자부심이 있습니다.

[녹취: 박명남] “북한음식은 굉장히 과학적이에요. 북한은 공산국가다 보니까, 다 레시피가 통일됐고, 교육방식도 하나로 통일됐기 때문에,왜 이음식에 몸에 들어가서 맛있고, 건강에 좋은, 북한에서는 요리사보고 반 의사라고 불러요. 절반은 의사가 됩니다. 인체에 들어가서 어떤 영양을 주는지 북한은 맛에서 어떤 변화가 오는지 과학적으로 인식해요.”

박 씨의 평양만두에 대한 한인사회의 관심은 다양합니다.

만두를 사먹는 고객뿐 아니라 여러 명의 한인들로부터 동업 제의를 받고 있습니다.

이 가운데 미 서부 지역 식품유통 사업가인 한인 프란체스 김 씨는 박 씨와 미 주류사회를 대상으로 한 사업구상을 논의하고 있습니다.

20여년 간 미국사회를 대상으로 식품유통회사를 운영하며 여러 개의 식당을 소유한 김 씨는 북한음식에 대한 관심을 갖고 있던 중 박 씨를 알게 됐습니다.

[녹취: 프란체스 김] “북경이나 동남아시아는 이북 식당이 있어요. 미국은 아직 없는데. 제가 그러는지 좀 관심이 있어서 알아봤는데, 지인이 박 선생님을 아신다고 소개 받아서 제가 맛을 봤습니다.음식 자체가 굉장히 깔끔하고, 그래서 소개하면 어떨까, 제가 갖고 있는 식당 하나에 박 선생님의 도움을 받아볼까...”

김 씨는 현재 영업 중인 식당에서 평양만두로 새로운 메뉴를 개발해 호응을 얻고 있다고 말했습니다.

[녹취:프란체스 김] “박 선생님이 만든 평양만두에 저희가 만든 빵가루를 입혀서 새롭게 튀긴 만두를 좀 만들어 봤는데, 그걸 지금 판매하고 있는데 외국 사람들이 좋아하더라고요...”

김 씨는 미국사회에서 평양만두가 시장성이 있다고 판단했다며, 미 주류사회에 다른 북한 음식도 소개하길 희망했습니다.

[녹취: 프란체스 김]”각 도 별로 강원도 김치 등 다 들어오고 있거든요. 북한 김치도 제가 먹어봤는데, 굉장히 맛있더라고요. 그래서 소개하면 어떨까. 그리고 만두도 굉장히 독특하거든요. 지금 의논하고 있는 중입니다. 미주 한인 시장에 먼저 소개하고..”

미 서부 오렌지카운티 상공회의소 회장인 김 씨는 새롭게 출발한 지역 소상인들을 돕는 것도 의미가 있는 일이라고 말했습니다.

개업 2주 만에 과분한 관심을 받고 있다는 박 씨는 사업에 대한 법률 지식이 부족하고 신분도 불안정해 우려가 없지 않습니다.

또 한국에서 음식점을 차리고 크게 성공해 봤기에 욕심 없이 남에게 피해주지 않고 아들 대학 보내고 세 식구 먹고 살면 된다며 말을 아낍니다.

[녹취: 프란체스 김] “아직은 모르겠어요, 시작이니까, 노력해서 발전하는 모습을 보여야겠죠. 너무 감사하고. 잘 돼서,제가 이민 살면서 제일 느끼는 게, 겸손하고 감사해야 겠더라고요,그렇게 살려고요..항상 모자라는데 독똑한 척 살아와서요.”

VOA 뉴스 장양희 입니다.