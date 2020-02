K-FILM 열풍 속 ‘미스터 션샤인’ 주한미군들에 인기

한국 영화 ‘기생충’이 미국 ‘아카데미 시상식’에서 최고상을 받은데 이어, 주한미군 사이에서 미군 장교가 등장하는 한국 드라마가 화제입니다. 미군 고위 장성들이 이 드라마를 병사들이 한국에 부임하기 전에 꼭 보도록 추천하고 있습니다. 김카니 기자가 보도합니다.

주한 미8군사령부 작전부사령관인 패트릭 도나호 준장이 최근 한국 드라마 ‘미스터 션샤인’의 한 장면을 찍은 사진과 함께 “한국에 온다면 해당 드라마를 의무적으로 봐야 한다”고 트위터에 올렸습니다.

도나호 준장은 병사들에게 “사전 경고”한다면서 이같이 밝히고, 미국 온라인 동영상 스트리밍 서비스 ‘넷플릭스’에서 볼 수 있다며 드라마를 시청할 수 있는 사이트까지 소개한 겁니다.

Fair warning. If you are coming to Korea you are legally required to watch Mr Sunshine before you arrive. It’s on NetFlix. That is all. pic.twitter.com/p1PcmeGJBA