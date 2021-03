미 국무부, 북한인권결의안 초안 제출에 "외교 중심에 인권 둘 것"

미국 국무부가 “미국은 인권을 외교 정책의 중심에 두는 데 전념하고 있다”는 대북 정책 원칙을 분명히 했습니다.

[국무부 관계자] “We remain concerned about the human rights situation in North Korea and the United States is committed to placing human rights at the center of our foreign policy.”

국무부 대변인실 관계자는 12일, 유럽연합(EU)이 제네바에서 열리는 ‘제46차 유엔인권이사회’에 북한 인권결의안 초안을 제출한 데 대해 “우리는 북한의 인권 상황을 여전히 우려하고 있다”면서 이같이 밝혔습니다.

국무부 관계자는 “바이든-해리스 행정부는 한국, 일본, 그 밖의 동맹들과 긴밀히 협의하며 대북 정책을 철저히 검토하고 있다”며 “이 과정에서 이 사안(북한 인권)을 다룰 것”이라고 설명했습니다.

[국무부 관계자] “In close consultation with the ROK, Japan, and other allies, the Biden-Harris administration is engaged in a thorough policy review on North Korea, which will address this issue.”

전날 제출된 결의안 초안에는 미국·일본·영국·호주 등 43국이 공동 제안국으로 참여했지만 한국은 포함되지 않았습니다.

한국은 2009년부터 매년 북한인권결의안 공동제안국으로 참여했지만 문재인 정부 때인 2019년부터 “한반도 정세 등 제반 상황을 고려했다”는 이유로 공동제안국에서 빠지고 합의문 채택에만 동참해왔습니다.

VOA 뉴스 백성원입니다.