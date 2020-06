미 국무부 “북한, 종교 탄압 여전…정상국가처럼 종교 자유 허용해야”

미국 국무부는 종교를 탄압하는 북한 내 상황이 전혀 개선되지 않았다고 지적했습니다. 북한이 다른 정상국가들처럼 주민들의 자유로운 신앙 생활을 허용할 것을 촉구했습니다. 김영교 기자가 보도합니다.

미 국무부는 10일 ‘2019 국제종교자유’ 보고서를 발표하면서 북한 정권이 주민들의 종교 활동을 여전히 탄압하고 있다고 지적했습니다.

보고서는 북한 헌법이 종교의 자유를 보장하지만, 실제로는 북한 정부가 종교 활동에 참여하는 사람들을 처형과 고문, 구타, 체포 등을 계속 가혹하게 다루는 것으로 알려졌다고 밝혔습니다.

샘 브라운백 국무부 국제종교자유 대사는 이날 보고서 발표 후 열린 화상 기자간담회에서, 북한의 종교 탄압 상황과 관련한 VOA의 질문에 개선의 조짐이 전혀 보이지 않는다고 말했습니다.

[녹취: 브라운백 대사] “ North Korea has a long way to go. They are so aggressive and egregious in the area of religious persecution… today, we've not seen any indication that they're willing to embrace even the most modest of religious freedom stances in nature.”

종교 자유와 관련해 북한은 갈 길이 멀고, 종교 탄압에 있어서 매우 공격적이고 지독하다는 겁니다.

브라운백 대사는 현재 북한이 본질적으로 아주 낮은 수준의 종교 자유 조차 받아들일 의지가 없다는 것을 알 수 있다고 말했습니다.

마이크 폼페오 미 국무장관이 10일 워싱턴 국무부 청사에서 열린 ‘2019 국제종교자유’ 보고서 발표 기자회견에서 발언하고 있다.

보고서는 미국 정부가 북한 관리들과 관여하는데 있어서 미-북 관계가 완전히 정상화되기 위해서는 종교 자유를 포함한 인권 문제를 다룰 필요가 있다는 점을 지속적으로 명확히 해 왔다고 강조했습니다.

또 미국 정부가 다른 다자 기구나 다른 나라, 특히 북한과 외교 관계가 있는 나라와의 양자 협의에서도 북한 내 종교 자유와 관련된 우려를 표명했다고 밝혔습니다.

그러면서 미국 정부가 북한의 광범위하며 중대한 인권 침해를 규탄하며 지난해12월 유엔 총회에서 채택된 북한인권 결의안에 공동제안국으로 참여했다는 사실도 명시했습니다.

아울러 도널드 트럼프 대통령을 포함한 미국 정부 고위 관리들이 탈북민과 기독교 인권 단체 등 북한에 중점을 둔 시민 단체와도 만났다고 설명했습니다.

보고서는 북한이 지난 2001년 이후 계속해서 종교 자유 특별우려국으로 지정돼 있다는 사실을 재확인하며, 미국 무역법에 따라 북한은 제재 대상이 된다고 지적했습니다.

미국 정부는 지난 1998년 제정된 ‘국제종교자유법’에 따라 종교 자유를 조직적으로 탄압하거나 위반하는 국가들을 특별우려국으로 지정하고 있습니다.

마이크 폼페오 국무장관은 지난해 말에도 북한을 종교자유 특별우려대상국으로 재지정했습니다.

브라운 백 대사는 북한이 ‘정상 국가’처럼 행동할 것을 촉구했습니다.

[녹취: 브라운백 대사] “We would ask North Korea to act like a normal nation, and allow people to freely practice their faith whatever faith that would be. Allow people to freely gathered for their faith whatever faith that might be. Allow people to speak freely without fear of persecution or reprisal for the faith. These are just basic fundamentals of religious freedom.”

사람들이 어떤 종교가 됐든 자유롭게 신앙 생활을 하도록 허용하고, 자유롭게 모일 수 있도록 허용하며, 신앙에 따른 박해나 보복에 대한 두려움 없이 자유롭게 의사를 표현할 수 있어야 한다는 겁니다.

브라운백 대사는 그런 것들이 종교 자유의 기본적인 근간이라고 강조했습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.