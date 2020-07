영국 정착 탈북민 박지현 씨 “탈북 여성과 아동 문제 알리고 싶어”

영국에 정착한 탈북민이 코로나 봉쇄로 외부 활동이 막힌 상황에서도 활발하게 북한인권 운동을 펼치고 있습니다. 특히 탈북 여성과 그녀들이 중국에서 낳은 어린이 문제를 국제사회에 집중적으로 알리고 싶다는 말했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

[녹취: 박지현 대표] “Who am I? Somebody let me escape from this darkness. I am human, I am woman”

“나는 누구인가? 누군가 나를 이 어둠에서 구출해 주세요. 나는 인간이고, 여성입니다.”

영국 내 북한인권 운동가인 박지현 징검다리 대표가 탈북 여성들의 아픔을 표현한 창작시 ‘어둠’을 낭독했습니다. 지난 달 유엔여성기구 영국사무소(UN Women UK)가 온라인에서 진행한 ‘여성 인권과 시’ 행사의 첫 발표자로 선택된 것입니다.

박지현 대표는 2일 VOA와 전화 통화에서, 특히 탈북 여성과 이들이 중국에서 낳은 어린이들의 인권 문제를 국제사회에 널리 알리려 한다고 밝혔습니다.

[녹취: 박지현 대표] “중국 넘어올 때도 여성을 요구하는 브로커가 많았기에 여성들이 제일 먼저 북한이라는 나라를 떠나서 다른 곳에 나가서 다른 세계를 보고... 북한에서 경제활동을 하는 사람들도 남성보다 여성이 더 많거든요. 앞으로

여성들이 북한 사회의 변화를 일으킬 수 있다고 보기 때문에 여성 인권 운동을 많이 하고 있어요.”

박 대표는 인신매매 된 탈북 여성들이 중국인 남성과 ‘강제결혼’ 해 낳은 아이들도 인권의 사각지대에 놓여있다고 지적했습니다. 출생신고를 하지 못한 채 무국적자로 있는 아이들이 약 3만 명에 달하는 것으로 미 국무부는 추산하고 있습니다.

박 대표는 이런 아이들 문제를 더 잘 알리기 위해 현재 네덜란드 대학에서 무국적자에 대한 온라인 강의도 듣고 있습니다.

박 대표가 북한 인권 운동을 하게 된 계기도 중국에서 한때 무국적 상태에 놓였었던 큰 아들 때문입니다.

지난 2004년 박 대표가 헤이룽장성 하얼빈 인근 시장에서 장사를 하다 공안에 잡혀 북송됐을 때, 중국인 남편과의 사이에 낳은 아들은 5살이었습니다.

6개월간 북한 감옥에서 고초를 겪다 다시 탈북에 성공하고, 중국에서 아들을 다시 찾아 4년 뒤 함께 영국으로 갔지만 아들의 마음에도 큰 상처가 생겼습니다.

[녹취: 박지현 대표] “아들을 데리고 영국에 왔을 때, 12살 전까지는 아들한테서 질문을 받아 본 적이 없었어요. 그때 아들이 질문한 것이 ‘왜 엄마는 그 때 나를 버렸는가’라고, 많은 중국 사람들이 그랬데요. ‘너희 엄마가 너를 버렸고, 엄마가 다시 안 온다고.’ 걔가 하는 말이 ‘자기가 숫자를 100까지 세도 엄마가 안 오더라’고, 그 부분이 제 인생을 바꿔 버린거 같아요.”

박 대표는 자신과 같은 아픔을 중국에 있는 다른 탈북자들이 겪지 않도록, 지난 달 국제엠네스티 영국 지부 회원들과 함께 영국 주재 류샤오밍 중국 대사에게 서한을 보내 탈북자 강제북송 중지를 촉구했습니다. 영국인들의 서명이 계속 들어오고 있어, 2차 서한 발송 계획도 세우고 있습니다.

또 최근에는 영국 메트로 신문에 기고문을 내고 자신의 두 차례에 걸친 탈북과 강제북송 경험담을 전했습니다.

1998년 1차 탈북해 2004년 하얼빈 인근에서 잡히고, 중국 길림성 연변조선족자치주 도문시를 거쳐 북송된 뒤, 함경북도 온성 보위부, 온성 단련대, 함경북도 청진의 도 집결소를 6개월 간 거치는 동안 겪었던 끔찍한 경험을 영국 독자들에게 알린 것입니다.

박 대표는 VOA에 도 집결소에서 인간 이하의 취급을 받았다고 전했습니다.

당시 청진시 라남구역의 구덕이라는 산골에 다른 여성 40명과 함께 배치돼 맨손으로 산을 개간해 농지를 만들고 농사를 지었습니다.

[녹취: 박지현 대표] “군홧발로 여자들을 그냥 아무 때나 막 차요. 차고 때리고. 단 한 번도 이 간나 저 간나라는 소리를 안 들은 적이 없어요. 사람도 아닌 짐승보다 못한 그런 취급을 받았더니 아직도 악몽으로 남고, 그 안에 임산부가 있었어요. 임신 삼 개월이었는데, 강제 낙태하는 걸 우리가 봤거든요.”

박 대표는 다리를 다쳐 집결소에서 풀려나고, 다시 탈북해 아들과 상봉하기까지 북한 주민들, 탈북 브로커 등 많은 사람들이 자신에게 뜻밖의 호의와 도움을 제공했다고 밝혔습니다.

[녹취: 박지현 대표] “저는 그 후부터 귀인을 많이 만난거 같아요. 브로커도 살려주고. 여기까지 오는 데에도 많은 사람들의 도움으로 왔으니까 그 사람들 도움에 보답하는 것이 제가 침묵하지 않고 목소리 내는 것이 아닐까.”

VOA 뉴스 조은정입니다.