4개국 탈북민들 “문화 다양성이 삶을 풍요롭게 만들어”

5월 21일은 유엔이 제정한 ‘대화와 발전을 위한 세계 문화 다양성의 날’입니다. 세계 여러 나라에 사는 탈북민들은 VOA에, 다양한 문화 체험을 통해 삶의 질도 풍요로워진다며 북한도 개인의 다양성과 자유로운 문화를 존중하길 바란다고 말했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.

10년 전 난민 지위를 받아 미국에 정착한 글로리아 씨는 미 중서부에서 매우 다채로운 문화를 체험하며 살고 있습니다.

히스패닉계 미국인 남편과 원예사업을 하며 다양한 나라 출신의 고객들을 상대하기 때문입니다.

[녹취: 글로리아 씨] “한국인이나 미국인들은 좀 연하고 화려하지 않은, 고급스러운 꽃 색깔을 좋아하는데, 인도나 멕시코 사람들은 굉장히 컬러플해요. 그 것도 완전히 스트롱한, 그래서 멕시코 출신들이 주문할 때와 백인이나 한국인들이 주문하는 게 완전히 달라요. 그런 데서 오는 문화적 충격이 처음에는 컸어요. 그런데 지금은 참 재밌어요.”

북한에서 획일화된 문화에 살다가 다양한 문화를 접하면서 처음에는 시행착오를 많이 겪었지만, 이젠 그 다양성이 삶을 풍요롭게 만드는 중요한 자양분이 됐다는 겁니다.

[녹취: 글로리아 씨] “(내게 문화적 다양성이란) 한 마디로 다른 거죠. 나의 사고방식과 삶에 대한 태도 등 모든 면에서 다른 거죠. 그냥 그 차이를 즐기는 것! 다양성이 있으니까 조합이 되죠. 삶의 방식과 문화, 세상을 바라보는 시각이 다 같다면 오히려 비정상일 것 같아요. 오히려 다양한 게 있기 때문에 조합이 되고 너무 아름다운 것 같아요. 하지만 북한의 문화는 수령에 대한 고정 방식으로 다양한 게 많지 않죠. 모든 척도가 우선 수령에 대한 한 가지죠. 그래서 북한에서는 별로 다양성에 대해 느껴보진 못 한 것 같아요.”

