IFRC "북한 홍수로 22명 사망, 4명 실종…피해 확산"

북한에 내린 기록적인 폭우로 지금까지 22명이 숨지고 4명이 실종됐다고 국제적십자사연맹(IFRC)이 밝혔습니다. 또, 지난해 태풍 ‘링링’때보다 2배 정도 많은 경작지 2만2천 헥타르가 피해를 입은 것으로 나타났습니다. 안소영 기자입니다.

국제적십자사연맹 (IFRC)은 13일, 지난 1일부터 시작된 북한의 폭우로 광범위한 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

[발망 대변인]”There has been widespread damage and tragically, 22 people have died and 4 people are missing due to severe floods that have also destroyed or submerged 8,256 houses according to the Democratic People's Republic of Korea Red Cross and State Committee for Emergency and Disaster Management. More than 22,000 hectares of arable land have also been destroyed according to the DPRK Red Cross and State Committee for Emergency and Disaster Management.”

국제적십자연맹(IFRC)의 안토니 발망 대변인은 13일 VOA에 보낸 이메일에서, 조선적십자사와 긴급재난대응 국가위원회에 따르면 이번 지금까지 22명이 숨지고 4명이 실종됐다고 밝혔습니다.

또한 가옥 8천256채가 파손되거나 침수됐으며, 경작지 2만 2천 ha 이상이 파괴됐다고 전했습니다.

이 같은 경작지 피해 규모는 지난해 태풍 ‘링링’때의약 2배 규모입니다.

북한의 곡창지대로 알려진 평안남도 숙천군 일대의 지난 6일 위성사진(위). 지난달 7일 사진과 비교하면 폭우 피해로 곳곳이 물에 잠긴 것을 알 수 있다. 자료=Planet Labs

발망 대변인은 이어 이번 홍수로 피해를 입은 황해북도와 강원도 지역 2천 800가구에 가족용 텐트와 방범용 기구, 주방 세트, 구호품 등을 제공했다고 말했습니다.

또 조선적십자사 자원 봉사자들이 ‘신종 코로나’ 예방 활동을 벌이는 동시에 수해 주민들에게 위생 키트와 정수제 등을 제공하고 있다고 덧붙였습니다.

한반도에 역대 최장 기간인 50일째 장마가 이어지고 있는 가운데 북한에도 지난 열흘 동안 내린 강우량이 최악의 홍수로 기록된 2007년보다 많은 것으로 알려졌습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.