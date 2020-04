국제앰네스티 “북한, 사형집행 즉각 유예해야”

인권단체 국제앰네스티는 전세계 최다 사형집행 국가 중 하나인 북한이 관련 정보를 투명하게 내놓지 않는다고 지적했습니다. 또 북한이 사형 집행을 즉각 유예해야 한다고 촉구했습니다. 김영교 기자가 전해 드립니다.

영국에 본부를 둔 인권단체 국제앰네스티가 21일 ‘사형 선고와 사형 집행 2019’ 보고서를 내놓았습니다.

국제앰네스티는 이 보고서에서 중국과 베트남, 북한 등 주요 사형집행 국가들이 사형과 관련된 정보에 대한 접근을 제한하면서, 사형을 어떤 규모로 집행하고 있는지 지속적으로 숨기고 있다고 지적했습니다.

그러면서 지난해 북한 내 사형 선고나 사형 집행와 관련해 들어온 새로운 정보를 확인하는 절차를 거치지 못했다고 말했습니다.

그렇기 때문에 북한에서 상당수의 사형 집행 건수가 있었을 것으로 추정되지만, 정확한 숫자를 가늠할 수는 없었다는 겁니다.

키아라 산지오르지요 국제앰네스티 국제사무국 사형폐지팀 고문은 21일 VOA와의 전화 통화에서, 국제앰네스티가 북한 내 사형과 관련해 독립적으로 확인하는데 어려움이 있었다고 말했습니다.

[녹취: 산지오르지요 고문] “It’s been quite difficult for us to independently verify those things…”

하지만 지금까지의 입수한 정보를 토대로 볼 때 ,북한은 부패 같은 경제 범죄나 정치범에게 사형 선고를 내리고 또 실제로 집행하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 산지오르지요 고문] “For economic crimes, such as corruption, or death penalties being used to target political opponents…”

국제앰네스티는 북한이 지난해 총살을 통해 사형을 집행했다는 사실은 있는 것으로 파악했습니다.

그러면서 과거 몇년 동안의 정보 수집을 통해 북한이 약식 재판을 한 뒤 공개 처형을 한다거나, “가장 심각한 범죄”에 미치지 못하는 수준의 범죄에 사형 선고를 내리는 사례가 확인된 바 있다고 말했습니다.

이는 결국 국제 인권법이 요구하는 바에 전혀 미치지 못한다는 지적입니다.

산지오르지요 고문은 북한이 즉각 사형 집행을 유예할 것을 촉구했습니다.

[녹취: 산지오르지요 고문] “Impose a moratorium executions as a matter of great priority…”

또 북한이 사형수들의 인권을 존중하고, 사형과 관련한 정보에 대한 접근을 허용해야 한다고 주장했습니다.

국제앰네스티에 따르면, 2019년에는 전년도와 마찬가지로 20개국에서 사형이 집행됐습니다.

또 전세계에서 전년 대비 5% 줄어든 총 657건의 사형이 집행됐습니다.

하지만 이 수치에는 북한은 물론, 국제앰네스티가 매년 수천 명이 사형되는 것으로 파악하고 있는 중국 등은 포함돼 있지 않았습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.