미 국무부, 북한 18년 연속 ‘최악의 인신매매 국가’ 지정

미국 국무부가 북한을 또다시 ‘최악의 인신매매 국가’로 지정했습니다. 국무부는 18년 연속으로 북한을 이같이 지정하면서, 정권이 북한 주민들의 인신매매에 관여하고 있다고 밝혔습니다. 김영교 기자가 보도합니다.

미국 국무부는 25일 발표한 ‘2020 인신매매 보고서’에서 북한을 최하위인 3등급(Tier 3)으로 분류했습니다.

이로써 북한은 18년 연속 미 국무부에 의해 ‘최악의 인신매매 국가’로 지정됐습니다.

국무부는 보고서에서 북한에 대해, “어린이 노동과 강제동원 노역, 해외 노동자 착취 등을 일삼는 인신매매 후원국”이라고 적시했습니다.

북한은 인신매매 근절을 위한 노력조차 하지 않고 있으며, 오히려 정부 관리들이 지속적으로 인신매매에 관여하고 있다는 겁니다.

또 북한은 자국민이 인신매매해 번 돈을 정부 운영 외에 범죄 활동 자금으로 쓴다고 강하게 비판했습니다.

국무부는 북한이 해외 자국 노동자와 수용소 내 수감자들을 재원과 정치적 압박의 도구로 삼고 있다며, 정부가 후원하는 강제노역을 중단할 것을 촉구했습니다.

마이크 폼페오 국무장관은 이날 보고서를 발표하면서 정부가 지원하는 인신매매 행위를 매우 심각하게 여긴다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “We take government sponsored trafficking, very seriously. It's a perversion of any government's reason for existence to protect rights, not crush them. The United States will not stand by as any government with a policy or pattern of human trafficking subjects its own citizens to this kind of oppression.”

2009년 '북한인권위원회'가 주최한 북한여성 인신매매 인권보고서 기자회견장에서 증언하는 탈북여성 방미선 씨.

폼페오 장관은 정부의 존재 이유는 인권을 지키기 위해서이지 짓밟기 위해서가 아니라면서, 미국은 자국민을 인신매매와 같은 탄압 하에 놓는 정책이 있거나 행태를 보이는 어떤 정부라도 좌시하지 않겠다고 말했습니다.

보고서는 2017년 유엔 안보리 결의에 따라 북한의 모든 해외 노동자들이 2019년 말까지 북한으로 돌아가야 했지만, 일부 국가에 여전히 남아있다고 지적했습니다.

특히 올해 들어서도 중국과 러시아에는 북한 노동자들이 남아 있거나 새로 추가되고 있다는 보고가 있다고 말했습니다.

보고서는 중국 내 북한 주민들이 직면한 어려운 상황에 대해서도 자세히 설명했습니다.

특히 중국으로 탈출한 북한 여성들이 인신매매범들에게 노출돼 있다면서, 탈북 여성, 심지어 소녀들이 집창촌에 팔려가거나 강제결혼을 당하는 등 심각한 피해를 입고 있다고 밝혔습니다.

보고서는 중국이 이런 문제를 해결하기 위한 노력을 하지 않고 있다며, 중국 당국이 이런 탈북 여성들을 북한에 송환하는 것 외에 다른 법적 대안을 제시할 것을 촉구했습니다.

한편 국무부의 올해 보고서에서는 북한과 함께 중국, 러시아, 시리아, 베네수엘라 등 19개 나라가 인신매매 최하위 등급 국가로 지정됐습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.