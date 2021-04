교황청 산하 재단 "북한, 최악의 종교박해국…2018년 이후 상황 악화"

북한이 전 세계 최악의 종교 박해국 가운데 한 곳으로 지목됐습니다. 특히 2년전 보다 상황이 더 악화됐으며, 김정은 위원장의 독재가 현재 형태로 계속되는 한 종교의 자유가 개선될 전망도 없다고 밝혔습니다. 안소영 기자입니다.

로마 가톨릭 교황청 산하 재단인 ‘고통받는 교회 돕기(ACN)’가 북한을 전 세계에서 종교 박해가 가장 심한 국가 가운데 하나로 꼽았습니다.

ACN은 20일, 2018년 8월부터 2020년 11월까지 전 세계 196개국을 조사해 발표한 ‘2021 세계 종교자유 보고서’에서 북한을 시리아와 수단, 예멘 등 26개 최악의 종교 박해국에 포함시켰습니다.

특히 북한은 2018년 이후 종교와 관련한 박해와 증오범죄, 폭력 등 상황이 더욱 악화된 것으로 평가됐습니다.

아시아에서는 중국과 미얀마, 방글라데시, 인도, 스리랑카가 북한과 함께 최악의 종교박해국으로 지목됐습니다.

ACN은 보고서와 함께 공개한 동영상에서 아시아에서 중국과 북한은 대부분의 인권과 마찬가지로 종교의 자유가 존재하지 않는 최악의 국가라고 밝혔습니다.

[2021 종교 자유 보고서 동영상] “In Asia, China and North Korea is the worst defenders where religious freedom is non-existent as are the majority of human rights”

보고서는 북한에서는 어떤 근본적인 인권도 인정되지 않는다고 밝혔습니다.

또 북한 정권은 ‘김정은 우상화’에 도전하는 단체들을 겨냥하고 있으며, 특히 기독교인들이 가혹한 대우를 받는다고 덧붙였습니다.

그러면서 이런 측면에서 북한 정권은 ‘말살주의자(exterminationist)로 규정될 수 있다고 지적했습니다.

보고서는 국제 기독교단체 ‘오픈도어스’가 2020년, 북한 주민 5만 명에서 7만 명이 기독교를 믿었다는 이유로 구금된 것으로 추산하면서 북한의 기독교인들은 적발되면 노동 교화소로 보내지거나 현장에서 바로 처형될 뿐 아니라 가족들도 처벌을 받는다고 밝혔다고 전했습니다.

지난 2017년 9월 중국 랴오닝성 차오양에서 열린 기독교 기도 모임에서 북한 출신 여성이 성경을 읽고 있다.

보고서는 북한이 세계에서 가장 폐쇄적인 나라라며, 신종 코로나바이러스 감염증의 영향으로 북한에 대한 접근이 더 어려워졌다고 지적했습니다.

그러면서 이에 따라 북한 내 코로나 감염증의 규모와 코로나가 종교 자유에 미친 영향에 관한 신뢰할 수 있고 검증 가능한 정보에 대한 접근이 극도로 어렵다고 덧붙였습니다.

향후 북한의 상황도 매우 어두울 것으로 전망됐습니다.

보고서는 2018년 열린 역사적인 남북 정상회담과 김정은 위원장과 도널드 트럼프 대통령의 회담이 관계의 해빙 가능성에 대한 기대를 불러왔지만 더 이상의 화해나 가시적인 북한의 장기적인 정책 변화는 없었고, 추가 기회에 대한 열망도 사라졌다고 지적했습니다.

이어 김정은 위원장의 독재가 현재 형태로 계속되는 한 종교나 신앙의 자유가 개선될 전망이 없다고 밝혔습니다.

그러면서 오직 깊고 지속적인 정치 사회 개혁이나 정권 교체 상황에서만 인권 개선과 종교와 신앙의 자유 분야의 진전을 예상할 수 있다고 밝혔습니다.

한편 보고서는 전 세계에서 종교 박해를 당하는 인구 29억 명이 북한 등 권위주의 정부가 있는 43개 나라에 살고 있으며, 12억 명은 이슬람 극단주의 26개 나라 국민이라고 설명했습니다.

또 세계 인구의 67%인 52억 명이 종교 활동에 제약을 받고 있다고 덧붙였습니다.

이번 보고서는 신종 코로나바이러스 감염증이 종교 자유에 어떤 영향을 미쳤는지도 함께 조사했습니다.

[2021년 종교 자유 보고서 동영상] “COVID 19 pandemic had profound implications for human rights including that of religious freedom.”

코로나바이러스 감염증이 종교 자유를 포함한 인권에도 분명한 영향을 끼쳤다는 겁니다.

보고서는 아시아 국가에서는 소수 종교에 대한 인도적 지원을 거부하는 상황이 빚어졌고, 종교 의식과 예배에 대한 부적절한 제한 조치, 종교 단체가 바이러스를 전파한다는 오명 씌우기와 같은 현상이 벌어졌다고 밝혔습니다.

1947년 설립된 ACN은 독일에 본부를 두고 있으며, 2년마다 전 세계의 종교 자유 실태를 조사해 세계 종교자유 보고서를 발표하고 있습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다