백악관 "북한 확산 활동 중대한 위협...새로운 전략 채택할 것"

미국 백악관은 대북정책과 관련해 새로운 전략을 언급하며, 현 상황에 대한 철저한 정책 검토를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 한국과 일본 등 동맹들과의 긴밀한 협력도 강조했습니다. 이연철 기자가 보도합니다.

젠 사키 백악관 대변인은 22일 조 바이든 대통령이 북한의 확산 활동을 중대한 위협으로 간주하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 사키 대변인] “The president views of course without question that North Korea’s nuclear, ballistic missiles and other proliferation related activities constitute serious threat to international peace and security of the world and undermine the global non-proliferation regime.”

사키 대변인은 이날 브리핑에서 바이든 대통령이 북한의 핵과 탄도미사일, 다른 확산 관련 활동을 국제 평화와 안보, 국제 비확산 체제에 대한 중대한 위협으로 보고 있다는 점은 의문의 여지가 없다고 밝혔습니다.

사키 대변인은 이어 미국은 여전히 북한 억제에 중대한 관심을 갖고 있다고 강조했습니다.

그러면서, 바이든 행정부는 미국인들과 동맹국들의 안전을 지키기 위해 새로운 (대북) 전략을 채택할 것이라고 말했습니다.

[녹취: 사키 대변인] “We will adopt a new strategy to keep the American people and our allies safe that approach will begin through policy review of the state of play in North Korea...”

사키 대변인은 이같은 접근법이 북한의 현 상황에 대한 철저한 정책 검토로 시작된다고 말했습니다.

특히 현재 진행 중인 대북 압박과 미래의 외교 가능성 등에 대해 한국과 일본, 다른 동맹국들과 긴밀히 협의할 것이라고 설명했습니다.

사키 대변인은 미국이 역사적으로 그랬던 것처럼 나아갈 길을 결정하고 억제에 관해 협력하기 위해 역내 파트너들과 긴밀히 협력할 것이라고 거듭 강조했습니다.

VOA 뉴스 이연철입니다.