미 공군 U-2 정찰기 한반도 운용 44주년…“글로벌 호크와 보완적”

주한 미 공군이 한반도에서 44년째 U-2 정찰기를 운용하고 있습니다. 전문가들은 U-2는 여전히 최고의 대북 정찰자산이라며, 새로 도입되고 있는 글로벌 호크 정찰기의 역량을 보완해줄 것이라고 말했습니다. 김시영 기자가 전해 드립니다.

한국 오산 공군기지의 미 제51전투비행단이 5일, 한반도에서 U-2 정찰기를 운용해온 미 제5정찰비행대의 임무 수행 44주년을 기념했습니다.

제51전투비행단은 이날 공식 SNS를 통해 “오늘은 동아시아 지역에서의 정보·감시·정찰(ISR) 임무를 통해 한국을 자랑스럽게 지켜온 제5정찰비행대가 오산 공군기지에서 작전을 수행한 지 44년째 되는 날”이라고 밝혔습니다.

그러면서, 고고도 비행을 하는 U-2 조종사를 낮은 기압으로부터 보호하는, 노란색 우주복 형태 조종복을 입은 조종사 9명의 단체사진을 공개했습니다.

Today commemorates the 5th Reconnaissance Squadron’s 44th year operating out of Osan Air Base, who have proudly defended... Posted by Osan Air Base on Tuesday, May 5, 2020

U-2 정찰기는 길이 약 19미터에 날개를 포함한 폭은 약 30미터로, 폭이 길이보다 10미터 정도 깁니다.

무게는 7t 정도로, 통상 50t이 넘어가는 다른 유인 정찰기의 10분의 1 수준입니다.

이처럼 넓은 날개 면적과 가벼운 중량 덕분에 U-2는 1개의 제트 엔진 만으로 최고속도 마하 0.6까지 내면서, 일반 차량 속도인 시속 120km의 저속비행도 가능합니다.

특히 최고 비행고도가 약 20km로, 지표면에서 10-50km에 존재하는 성층권에서 정찰 임무를 수행할 수 있습니다.

U-2 정찰기의 이런 임무가 가능한 이유는 디지털 촬영보다 해상도 면에서 뛰어난 수동식 고해상도 카메라와 필름을 사용하기 때문입니다.

이 카메라는 150km 밖 10cm 크기 물체를 식별할 수 있고, 한반도 휴전선 북쪽 100km에 대한 촬영과 통신감청이 가능한 것으로 알려졌습니다.

U-2F 기종은 1962년 10월 소련이 쿠바에 비밀리에 배치했던 핵 탑재 중거리 탄도미사일(IRBM)의 존재를 포착해낸 바 있습니다.

주한미군 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 민주주의수호재단 선임연구원은 6일 VOA에, U-2는 북한 내부에서 무슨 일이 일어나는지 이해를 돕는 방대한 양의 정보를 취득할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 말했습니다.

[녹취:맥스웰 연구원] “Of course it was shot down by the Soviet Union, but is still one of the best reconnaissance aircraft in the inventory, and is able to get as many intelligence gathering capabilities. It is really crucial to North Korea which helps us to understand what is happening.”

과거 소련에 의해 격추된 역사가 있지만, U-2는 여전히 미군이 보유한 최고 정찰기 중 하나라는 겁니다.

U-2 정찰기는 1960년 5월 1일 소련의 레이더망을 파악하기 위해 소련 영공을 침범했다가 소련군이 발사한 수 십 발의 대공미사일에 의해 격추된 바 있습니다.

맥스웰 선임연구원은 U-2 정찰기가 현재 한국 군이 도입 중인 무인정찰기 ‘글로벌 호크’와는 교체의 개념이 아닌, 상호보완적 관계라고 설명했습니다.

[녹취:맥스웰 연구원]”Global Hawk and U-2 are complementary. Global Hakw is unmanned, and it has longer operation time. U-2 flies higher, faster that North Korean air defenses cannot shoot it down.”

글로벌 호크는 무인기이고 작전시간이 더 길다는 장점이 있지만, U-2는 더 높고 빠르게 날기 때문에 상대적으로 북한의 대공방어망이 격추하기 힘들다는 겁니다.

맥스웰 선임연구원은 U-2 정찰기의 한반도 배치는 대북 정보 입수가 미-한 동맹에 얼마나 중요한지를 보여준다고 말했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.