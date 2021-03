미 정부 “긴장 완화 위해 북한과 접촉 시도…새 정책, 전직 당국자 의견 수렴”

미국 정부는 ‘긴장 완화’를 목적으로 북한과의 접촉을 시도했지만 아직 응답을 받지 못했다고 밝혔습니다. 아울러 새 대북정책에 대한 신선한 생각을 얻기 위해 전직 당국자와 외부 전문가, 한국과 일본 등의 의견을 수렴하고 있다고 전했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미국 정부는 북한과의 접촉을 시도했다는 언론 보도 내용을 공식 확인하면서, 외교와 긴장 격화의 위험을 줄이는 건 “미국의 목표”라고 밝혔습니다.

[녹취: 사키 대변인] “I can confirm that we have reached out. We obviously have a number of channels, as we always have had that we can reach out through.”

젠 사키 백악관 대변인은 15일 정례브리핑에서 ‘북한 측과 접촉을 시도했다는 언론 보도 내용을 확인해 달라’는 기자들의 질문에 “우리가 (북한에) 접촉한 사실을 확인한다”며, “우리에겐 항상 접촉할 수 있는 많은 (대화) 채널이 있다”고 말했습니다.

앞서 `로이터' 통신과 `CNN' 방송 등 언론들은 13일 미국 정부가 북한에 대화 제의를 했지만 북한으로부터 답변을 받지 못했다고 보도했으며, 미 정부 고위 당국자는 15일 같은 내용을 VOA에 확인한 바 있습니다.

사키 대변인은 “외교는 언제나 우리의 목표이며, 우리의 목표는 (긴장) 격화의 위험성을 줄이는 것”이라면서 “그러나 현재까지 (북한으로부터) 어떤 응답도 받지 못했다”고 전했습니다.

아울러 북한의 무응답과 관련해 “관여를 위한 미국의 여러 차례 시도에도 불구하고 1년 넘게 북한과의 적극적인 대화가 이어지지 못하고 있는 것”이라고 설명했습니다.

[녹취: 사키 대변인] “This follows over a year without active dialogue with North Korea, despite multiple attempts by the U.S. to engage. So diplomacy remains are continues to remain our first priority. We have I think you can all anticipate that there will be a continued expansion of engagement with partners and allies in the region and this will of course be a topic of discussion.”

사키 대변인은 “외교는 여전히 우리의 최우선 과제로 남아있다”고 거듭 강조하면서 “역내 파트너와 동맹들과의 대화가 계속 확장될 것으로 예상할 수 있고, 이 사안(북한 문제)은 물론 주요 의제가 될 것”이라고 말했습니다.

국무부도 이날 같은 내용을 전하면서, 북한과의 접촉 시도가 긴장 완화 때문이라는 점을 강조했습니다.

[녹취: 포터 부대변인] “To answer both of your questions, to reduce the risk of escalation, we've reached out to the North Korean government through several channels starting in mid-February including in New York. And to date, we've not received any response from Pyongyang. This follows over a year without active dialogue with North Korea despite several attempts by the US to engage.

잘리나 포터 국무부 수석부대변인은 이날 전화브리핑에서 이번 접촉과 관련한 VOA의 질문에, “(긴장) 격화의 위험을 줄이기 위해 2월 중순부터 뉴욕을 포함한 여러 (대화) 채널을 통해 북한 정부와 접촉했다”고 말했습니다.

그러면서, 여러 시도에도 불구하고 1년 넘게 북한과의 대화가 이뤄지지 못하고 있다는 사키 대변인의 발언을 되풀이했습니다.

이런 가운데 국무부는 바이든 행정부가 북한에 대한 정책 검토를 계속하고 있다는 점을 강조했습니다.

[녹취: 포터 부대변인] “So the Biden Administration is conducting a thorough interagency review of U.S. policy towards North Korea, and that includes evaluating all options to address the increased threats that are posed by North Korea to its neighbors, as well as the broader international community. We're continuing to lead a structured and detailed policy process that has integrated a diverse set of voices from throughout the government and incorporate inputs from think tanks as well as outside experts. We've also consulted with many former government officials including in North Korea policy and several from the previous administration.”

포터 부대변인은 “바이든 행정부는 이웃나라들과 더 넓은 국제사회에 대한 북한의 증대하는 위협에 대처하기 위해 사용 가능한 모든 선택지를 평가하는 것이 포함된 철저한 부처간 대북정책 검토 작업을 진행 중"이라고 말했습니다.

이어 “우리는 정부 전체의 다양한 목소리를 통합하고, 연구기관과 외부 전문가들의 의견을 수렴한 체계적이고 구체화된 정책 (검토) 작업을 계속해서 이끌고 있다”면서, 이전 행정부의 몇몇 인사들을 포함해 북한 정책에 관여했던 많은 전직 정부 관리와 협의했다고 밝혔습니다.

[녹취: 포터 부대변인] “And throughout this review process, we will have and we will continue to engage with our Japanese and South Korean allies to solicit input as well as explore fresh approaches. We've listened carefully to their ideas including through trilateral consultations.”

포터 부대변인은 또 검토 과정 전반에 걸쳐 미국은 의견을 구하고 새로운 접근법을 모색하기 위해 일본과 한국 동맹과 대화했고 앞으로도 그럴 것이라며, “우리는 3자 협의를 포함해 그들의 생각을 주의 깊게 들어왔다”고 말했습니다.

한편 미 정부 고위 당국자는 VOA에 “앞으로 몇 주 안에 심층적이고 여러 이해관계자들이 관여된 (대북) 정책 검토가 완료되기를 고대한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.