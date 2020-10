미국 “북한 핵·미사일 우선시하는 데 실망”

미국 정부는 “북한이 금지된 핵과 탄도미사일 프로그램을 계속 우선시하는 것을 보고 실망했다”고 밝혔습니다.

[미국 정부 관리] “It is disappointing to see the DPRK continuing to prioritize its prohibited nuclear and ballistic missile program.”

미 행정부의 한 관리는 10일 VOA에 북한이 이날 열병식에서 신형 전략무기들을 대거 공개한 데 대해 이같은 반응을 보였습니다.

이 관리는 “미국은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 싱가포르에서 제시한 비전에 의해 인도되고 있다”며 “완전한 비핵화를 달성하기 위해 지속적이고 실질적인 협상에 나설 것을 북한에 촉구한다”고 말했습니다.

[미국 정부 관리] “The United States remains guided by the vision President Trump and Chairman Kim set forth in Singapore and calls on the DPRK to engage in sustained and substantive negotiations to achieve complete denuclearization.”

앞서 북한은 10일 새벽 평양에서 열린 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)인 ‘화성-16’ 형과 잠수함발사탄도미사일(SLBM) ‘북극성-4’형을 공개했습니다.

또한 북한판 이스칸데르와 에이태킴스(전술지대지미사일) 등 탄도 미사일 2종, 400mm급 대구경 방사포와 500~600mm급 초대형 방사포 등 신형 전술무기 4종도 선보였습니다.

VOA 뉴스 백성원입니다.