미 국무부 "북한인권특사 임명 검토할 것”

미국 국무부가 도널드 트럼프 행정부 내내 공석이었던 북한인권특사를 재임명할 가능성을 처음으로 시사했습니다.

국무부 대변인실 관계자는 4일 VOA에 “우리의 정책 검토 절차의 일환으로, 국무장관은 관계 부처와 함께 자원을 바이든-해리스 행정부의 외교 정책 우선순위에 가장 잘 맞추기 위해 특사 직책을 유지하거나 채우는 방안을 들여다볼 것”이라며 “여기에는 ‘북한인권특사’ 직책이 포함된다”고 밝혔습니다.

[국무부 대변인실 관계자] “As part of our policy review process, the Secretary, along with the interagency, will be looking at retaining/filling special envoy positions to best align resources with Biden-Harris Administration foreign policy priorities. This will include the Special Envoy for North Korean Human Rights Issues position.”

국무부가 북한인권특사 직책을 직접 거론하며 재임명 가능성을 내비친 것은 4년 만에 처음입니다.

2017년 1월 로버트 킹 특사가 물러난 이후 국무부는 북한인권특사 임명 계획을 문의할 때마다 “북한의 인권 실태에 깊이 우려한다”면서도 “행정상 발표할 내용이 없다”는 답변으로 일관해왔습니다.

미 의회 의원들과 인권 전문가들은 트럼프 행정부 출범 이후 공석 상태였던 북한인권특사의 임명을 거듭 촉구해왔습니다.

4일 코리아소사이어티 주최로 열린 ‘북한과 인권’ 웹캐스트에 참석해 조 바이든 대통령 취임 전 인수위원회에 특사 임명을 촉구하는 서한을 보냈다고 밝힌 그레그 스칼라튜 미 북한인권위원회(HRNK) 사무총장은 이날 VOA와의 전화 통화에서 국무부의 달라진 입장을 환영한다고 밝혔습니다.

[녹취: 그레그 스칼라튜 HRNK] “We are dealing with extraordinarily important issues—a regime that is committing crimes against humanity and other very serious and egregious human rights violations. Restoring the position of special envoy will reinforce US government commitment to addressing human rights in North Korea, an issue that's vital to the Korean peninsula and also to the security of the American people.”

스칼라튜 사무총장은 “우리는 인류에 대한 범죄와 그 밖의 매우 심각하고 지독한 인권 침해를 저지르는 북한 정권이라는 엄청나게 중요한 이슈를 다루고 있다”며 “특사 재임명은 한반도와 미국인들의 안보에 매우 중요한 북한 인권 문제 해결에 대한 미국 정부의 의지를 강화할 것”이라고 말했습니다.

VOA 뉴스 백성원입니다.