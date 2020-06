미군 신형 GPS-3 위성 발사…“유도무기 효율성 한층 높일 것”

미군 우주사령부가 적성국의 방해 전파에 훨씬 견고히 견디고 정확도가 높은 신형 GPS위성을 발사할 예정입니다. 전문가들은 향후 유도형 무기체계의 효율성이 한층 높아질 것으로 전망했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다.

미 우주군 야전사령부격인 우주미사일체계센터(SMSC)가 30일 오후 플로리다주 케이프 커내버럴 공군기지에서 록히드 마틴 사가 제작한 차세대 전 지구적 위치파악 위성GPS III (SV03)을 발사할 계획입니다.

우주미사일체계센터 “3번째 신형 GPS III 위성 30일 발사”

“최상의 정보 제공…향후 우주군 자산 실전배치 가속화”

당초 4월 29일 예정돼 있던 이번 발사는 신종 코로나바이러스 확산 여파로 연기됐다가 재개하는 것으로, 민간 우주기업 스페이스X의 상용 우주발사체 팰컨9 내부에 탑재돼 대기권 밖으로 발사됩니다.

우주미사일체계센터는 이 위성이 현재 궤도에 돌고 있는 31개 위성과 함께 전 세계 40억 사용자에게 최상의 위치, 항해, 시간 정보를 제공할 것이라고 밝혔습니다.

특히 미국은 우주를 전장터로 간주하는 새 시대를 맞은 만큼 우주미사일체계센터는 계속해서 전투원들에게 새로운 역량을 실전배치하고, 우주산업에 혁신을 불러일으킬 것이라고 강조했습니다.

초대 미 공군본부 정보·감시·정찰 참모본부장을 지낸 데이비드 뎁튤라 예비역 중장은 이번 위성 발사의 군사적 시사점을 평가해달라는 VOA의 논평 요청에, “새로 창설된 미 우주군 정상화의 대표적 사례”라고 평가했습니다.

[뎁튤라 전 본부장 서면답변] “This launch by the U.S. Space Force is an example of the normalization of the new Space Force activities that demonstrate the criticality of that service to the U.S. The GPS-3 satellite that is being launched will upgrade the constellation and make it more robust and reliable for not just the U.S. military and every service, but for billions of civilian users around the world."

특히 GPS-3 위성체계는 기존의 전 지구적 위치파악 위성 역량을 크게 향상시켜 전 미 합동군뿐 아니라 수 억 명의 민간 사용자들에게도 신뢰성과 견고성을 제공할 것이라고 강조했습니다.

록히드 마틴사 “기존 보다 3배 정확도, 8배 방해전파 내구성”

브루스 베넷 “북한 방해전파 외에도 지하시설타격 겨냥”

록히드 마틴사에 따르면 GPS-3는 기존 위성체계보다 3배의 정확성과 8배의 반위성 전파에 대한 견고성을 지녀, 깊은 산악과 수풀 지대에 있어 위치정보를 받지 못하거나 적성국의 전파가 야기하는 군사작전 방해를 해소할 수 있습니다.

브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원은 러시아, 중국과 함께 대표적 반위성 역량국가로 미국이 간주하고 있는 북한에 대해서도 군사적으로 시사하는 바가 크다고 밝혔습니다.

특히 산악지대가 많은 북한의 지형특성상 지하시설을 겨냥하는 이른바 벙커버스터 등 유도무기체계의 정확성 향상에도 크게 기여할 것이라고 말했습니다.

[녹취: 베넷 선임연구원] “Especially true of, for example, the entrance to an underground facility where you want to do a combination of collapsing the ground around it, but also destroying the protective door going into the facility. If you can do that, you're going to make it very difficult for the North Koreans to dig themselves out.”

베넷 선임연구원은 지하시설 타격 유도무기체계는 기본적으로 지진파를 발생시켜 땅을 함몰시키는 개념이라면서, 향후 GPS 향상을 통해 출입구를 겨냥한 타격 정확성까지 확보된다면 북한이 이를 피하기 매우 어려울 것이라고 말했습니다.

VOA뉴스 김동현입니다.