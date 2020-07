미 국무부는 2일 북한 문제와 관련해 한국과 긴밀하게 조율하고 있다고 밝혔습니다.

국무부 대변인실 관계자는 강경화 한국 외교장관이 미국과의 대북정책 소통채널인 미-한 워킹그룹과 관련해 미국 측과 논의하고 있다고 밝힌데 대해 확인해 달라는 VOA의 질문에 이같이 답했습니다.

이 관계자는 “북한과 관여하기 위한 노력에 대해 우리의 동맹인 한국과 여전히 긴밀하게 조율하고 있다”고 말했습니다.

[국무부 대변인실 관계자] “We remain in close coordination with our ally, the Republic of Korea, on efforts to engage the DPRK.”

VOA뉴스 김영교입니다.