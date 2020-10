오브라이언-서훈 면담..."미한동맹 어느때보다 굳건"

로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관이 미국을 방문한 서훈 한국 국가안보실장과 면담했습니다.

오브라이언 보좌관은 14일 국가안보실 트위터에서 "오늘 백악관에서 친구이자 동료인 서 실장을 만나게 돼 기쁘다"며 서 실장의 방문을 확인했습니다.

또 "우리의 철통같은 동맹은 그 어느 때보다 굳건하며, 모든 지역과 세계 현안 해결을 위해 계속 성장하고 있다"고 말했습니다.

“Great to see my friend and colleague ROK National Security Office Director Suh Hoon at the White House today. Our ironclad alliance is stronger than ever, and continues to grow to meet all regional and global challenges.”—NSA Robert C. O’Brien pic.twitter.com/XFMx2M2QXY