미일 국무∙국방장관 회담…"북 핵 등 대응 위해 동맹 강화"

미국과 일본의 외교와 국방 장관들이 한 자리에 모여 북한 문제 등을 논의했습니다. 북한 핵과 중국의 부상 등이 도전과제로 제시된 가운데, 양국은 미-일 동맹은 물론 한국을 포함한 3자 동맹을 통해 이 문제에 대처하기로 의견을 모았습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미국과 일본이 16일 일본 도쿄에서 미·일 안보협의위원회(2+2) 회담을 개최했습니다.

이날 회담에는 미국 측에서 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관, 일본 측은 도시미쓰 모테기 외무상과 기시 노부오 방위상이 참석했습니다.

이들 장관들은 북 핵 문제를 비롯해 일본인 납북자 문제, 중국의 부상 등 다양한 현안들을 논의했습니다.

블링컨 장관은 회담이 끝난 뒤 열린 공동기자회견에서 북한 문제를 거론하며, 미-일 두 나라에 “동맹이 매우 중요하다”는 점을 거듭 강조했습니다.

[녹취: 블링컨 장관] “This alliance matters deeply to the United States and to Japan. And after today, I feel very confident in saying it is stronger than ever. Together, we're addressing core security concerns, including North Korea's nuclear weapons program and maritime security across the region as well.”

블링컨 장관은 “오늘 이후 동맹이 그 어느 때보다 강해졌다고 자신있게 말할 수 있다”면서, 북한의 핵 프로그램과 역내 해상안보 문제를 포함한 핵심 안보 현안들에 두 나라가 함께 대응하고 있다고 말했습니다.

또 자신은 동맹과 파트너에 관심이 많다며, “그런 이유 때문에 이 지역을 방문했으며, 동맹들의 말을 경청하고, 북한의 위협에 어떻게 공동으로 대응할 수 있을지 논의하기 위해 일본에 온 것”이라고 덧붙였습니다.

블링컨 장관은 미국과 일본이 북한의 핵.미사일 프로그램과 인권 침해에 관해 북한이 제기하는 도전에 대처하겠다는 공동의 결의를 갖고 있다고 강조했습니다.

또 일본인 납북자 문제에 대해서도 일본과 매우 강한 결속을 유지하고 있다면서, 이날 일본인 납북자 가족으로부터 편지를 받은 사실을 공개했습니다.

16일 일본 도쿄에서 미·일 안보협의위원회(2+2) 회담이 개최됐다.

모테기 외무상은 기자회견에서 미-일 양측이 북한의 완전한 비핵화 실현을 위해 유엔 안보리 대북 결의의 완전한 이행의 중요성을 확인하고, 미-일 그리고 미-한-일 세 나라가 계속 협력해 나갈 것도 확인했다고 전했습니다.

블링컨 장관도 한국을 포함한 미-한-일 3각 동맹의 중요성을 거듭 강조했습니다.

[녹취: 블링컨 장관] “We've engaged bilaterally with our Japanese and South Korean allies when it comes to North Korea. We've also done a trilaterally and that continued trilateral engagement cooperation will be in my judgment very important going forward. We have no greater strategic advantage when it comes to North Korea than this alliance, and we'll approach that challenge as an alliance. And we've got to do that if we're going to be effective.

북한과 관련해 미국은 일본, 한국과 양자로 관여했으며, 동시에 3자 방식으로도 그렇게 해 왔다는 겁니다.

블링컨 장관은 자신이 판단할 때 “지속적인 3자 협력관계는 앞으로 나아가는 데 있어 매우 중요하다”며, “북한에 대한 전략적 이점에 있어서도 이 동맹보다 더 큰 건 없다”고 말했습니다.

이어 “우리는 이 도전에 동맹으로서 접근할 것”이라면서 “우리가 효과적이려면 그렇게 해야만 한다”고 강조했습니다.

오스틴 국방장관도 북한을 포함한 다양한 사안들을 논의했다면서 미-일 협력의 중요성을 역설했습니다.

[녹취: 오스틴 장관] “We spoke on a number of issues to include our commitment to the denuclearization of North Korea and enhancing alliance capabilities across all domains and addressing aggressive and coercive behaviors from China, especially in the south and East China Seas.”

양측이 북한의 비핵화 의지와 모든 지역에서의 동맹 강화, 특히 남중국해와 동중국해에서의 중국의 강압적이고 공격적인 행태에 대한 대처 방안 등 여러 문제에 대해 논의했다는 겁니다.

오스틴 장관은 중국 문제와 관련해 “일본이 중국의 불안정한 행동에 대한 미국의 우려를 공유한다는 사실을 알고 있다”면서 “중국은 국방부에겐 지속적인 도전”이라고 말했습니다.

이어 “오늘날 변화하는 세계적 역학관계에서의 경쟁은 팀워크와 협력의 정신을 통해서만 이뤄질 수 있다”며, 이 같은 정신은 “일본과의 동맹의 특성”이라고 밝혔습니다.

한편 이날 블링컨 장관은 미국이 북한 측과 접촉을 시도한 사실을 확인했습니다.

[녹취: 블링컨 장관] “We reached out to the North Korean government through several channels starting in mid-February, including in New York. To date, we have not received a response from Pyongyang. This follows over a year without active dialogue with North Korea, despite multiple attempts by the United States to engage.”

긴장 격화의 위험성을 줄이기 위해 2월 중순부터 뉴욕을 포함한 여러 채널을 통해 북한 정부와 접촉했다는 겁니다.

하지만 블링컨 장관은 아직 북한 측으로부터 어떤 응답도 받지 못했다며, 이는 관여를 위한 미국의 여러 차례 시도에도 불구하고 북한과의 적극적인 대화가 이어지지 못하고 있는 것이라고 설명했습니다.

이어 바이든 행정부의 대북정책 검토 작업이 계속 진행되고 있는 사실을 확인하면서 “다양한 추가 압박 방식이 효과적일지, 타당한 외교적 경로가 있는지 여부 등을 살펴보고 있다”고 말했습니다.

아울러 검토 작업은 “우리의 동맹과 파트너와의 긴밀한 협력 속에 이뤄지고 있다”고 덧붙였습니다.

앞서 미 백악관과 국무부는 새 대북정책 검토를 위해 연구기관과 외부 전문가들의 의견을 수렴하고 있으며, 이전 행정부 인사들을 포함한 북한 정책에 관여했던 많은 전직 관리 등과 협의했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.