미국 “북한, 비생산적 행동 자제해야…동맹인 한국과 조율”

미국 정부는 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파와 관련해 추가 행동의 자제를 촉구하면서, 동맹인 한국과 조율하고 있다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미 국무부는 “북한이 추가적인 비생산적 행동들을 자제할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.

[대변인실 관계자] “The United States fully supports the ROK’s efforts on inter-Korean relations and urges the DPRK to refrain from further counterproductive actions.”

국무부 대변인실 관계자는 16일 북한의 남북공동연락사무소 폭파에 대한 VOA의 논평 요청에, “미국은 남북관계에 관한 한국의 노력을 전적으로 지지한다”며 이 같이 말했습니다.

앞서 미 행정부 고위 관리도 “북한이 개성 연락사무소를 파괴한 것을 알고 있다”며, “동맹인 한국과 긴밀히 조율하고 있다”고 밝혔습니다.

미국 정부는 한국 정부를 비난하는 북한의 최근 잇따른 담화에 우려의 입장을 표명해 왔습니다.

김여정 노동당 제1부부장은 지난 13일 담화에서 “멀지 않아 쓸모없는 남북공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것”이라고 위협한 바 있습니다.

이에 대해 국무부 대변인실 관계자는 14일 “미국은 항상 남북관계 진전을 지지해 왔으며, 북한의 최근 행동과 담화들에 실망했다”고 지적했습니다.

이어 “우리는 북한이 도발을 피하고 외교와 협력으로 돌아올 것을 촉구한다”며 “북한과의 관여 노력에 대해 동맹인 한국과 계속 협력하고 있고, 미국의 한국 방어 의지는 철통 같다”고 밝혔습니다.

앞서 북한은 한반도 시간으로 16일 오후 남북공동연락사무소 건물을 폭파했습니다.

문재인 한국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 지난 2018년 4월 `판문점 선언’을 통해 공동연락사무소 설치에 합의했으며, 이후 개성공단 내 남북교류협력협의사무소 건물을 개보수해 연락사무소로 사용해 왔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.