미 지구권타격사령관 “인도태평양서 전략폭격기 3종 모두 운용”

인도-태평양 지역에서 미 공군의 3종 전략폭격기가 모두 운용될 것이라고, 미 공군 사령관이 밝혔습니다. 미 공군 전략폭격 자산이 언제든 원하는 곳에 오갈 수 있는 상황에서 물리적으로 역내 존재할 필요는 없다는 설명입니다. 김시영 기자의 보도입니다.

팀 레이 미 공군 지구권타격사령관(Global Strike Command)은 29일, B-1B 초음속 폭격기가 최근 인도-태평양 지역에 등장한 것에 일부 사람들이 조금 놀랐을 것이라고 말했습니다.

[녹취: 레이 사령관] “There is a few people get a little alarmed with bringing a new bomber into their airspace. So, you know, we look at B-1 as a great capability, I can land it at a lot of places physically cannot land with B-52.”

레이 사령관은 이날 미 공군협회 산하 미첼연구소 주관으로 열린 ‘핵 억지력’ 대담에서, 최근 괌에서 B-52 전략폭격기 5대가 본토로 철수한 것과 관련해 북한과 인도-태평양 지역에서 미국의 핵 억지력 유지를 위한 중단기적 대안을 묻는 VOA의 질문에 이같이 대답했습니다.

B-1 은 월등한 역량의 폭격기로, B-52가 물리적으로 도달하지 못했던 많은 곳에 도달할 수 있다는 설명입니다.

그러면서 B-1의 존재가 역내 미국의 동반자들과 동맹국들에게 매우 훌륭한 작전상 이점을 줄 것으로 생각한다고 밝혔습니다.

[녹취: 레이 사령관] “I think you'll see that has great operational benefit to our partners and allies. We will bring nuclear bombers into the theater on a regular basis. B-52s are simply resetting right.”

미국은 앞으로도 핵 전략폭격기를 역내에 주기적으로 보낼 것이며, (철수한) B-52폭격기들은 단지 보수 중이라는 겁니다.

이날 대담에서는 ‘역동적 전력 배치(Dnyamic Forces Employment)’ 개념을 바탕으로, 전세계 핵 억지력 유지를 위한 미 공군의 전략폭격자산 운용 방안이 논의됐습니다.

레이 사령관은 미 공군 전략폭격자산이 미 사우스다코다에서 출발해 남중국해 등 원하는 어느 곳이든 날아갈 수 있다는 점을 강조했습니다.

[녹취: 레이 사령관] “We flew from South Dakota to all the way out to South China Sea, we can do that anywhere we want. Let's just say we went to Australia. But I could operate there but I could extend from Australia to a number of places. So our ability to operate all around the region with other partners and allies and certainly to keep ‘nuclear extended deterrence’ peace and play. We see that as a central piece so you'll see all the three bombers operating in Indo-Pacific.”

이어 호주에 배치된 전략 폭격자산을 예로 들며, 호주에서의 임무를 역내 여러 곳으로 확장하는 것 역시 가능하다고 설명했습니다.

이를 통해 역내 어느 곳에서든 미국의 동반자나 동맹들과 작전 수행이 가능하며, 확장된 핵 억지를 통한 역내 평화를 유지할 수 있다는 겁니다.

레이 사령관은 이를 중심적인 부분으로 간주한다며, 앞으로 세 종류(B-1, B-2, B-52)의 전략폭격기 모두를 인도-태평양 지역에서 볼 수 있게 될 것이라고 덧붙였습니다.

특히 미 공군 전략폭격 자산이 언제든 원하는 곳에 오갈 수 있는 상황에서 물리적으로 역내에 존재할 필요는 없으며, 역외에서 역내에 영향력을 미치는 능력이 매우 중요하다고, 레이 사령관은 강조했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.