유엔 “한국 공무원 피살 사건, 남북한 모두 공정 조사해야”

유엔이 6일 북한이 한국 공무원을 사살한 사건에 대해 공정한 조사를 촉구했습니다.

유엔 인권최고대표사무소(OHCHR) 서울 사무소는 트위터에 올린 성명에서 한국과 북한 모두 “신속하고 공정하며, 실질적인 조사”를 하고 그 결과를 공개할 의무가 있다고 밝혔습니다. 그러나 유엔의 역할에 대해선 언급하지 않았습니다.

.@UNHumanRights calls on both #Koreas to undertake a prompt, impartial investigation into the killing of the ROK official working w/ @mofkorea & make its findings public.



유엔인권사무소는 #대한민국 #해양수산부 공무원 사망사건을 한반도 두 나라가 공정한 수사에 즉각 착수할 것 촉구 pic.twitter.com/L5pgqo7iZ4