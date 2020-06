유엔 외교관 “중·러 60건 이상 대북제재 지정 막아”

중국과 러시아가 60건 이상의 기관 등에 대한 대북 제재 지정을 막았다고, 유엔 관계자가 밝혔습니다.

익명을 요구한 유엔주재 외교관은 3일 VOA에 “러시아와 중국은 인도주의와 관련된 것을 제외한 (안보리 대북제재위원회) 전문가패널의 모든 권고사항을 막았다”고 지적했습니다.

[유엔주재 외교관] “Russia and China have blocked all Panel recommendations with the exception of the humanitarian ones. There are currently multiple designations (of vessels, entities and individuals) being considered in the Committee, but Russia and China continue to extend them until they time out. Over the last two years they've blocked or held more than 60 proposals.”

이 외교관은 “선박과 기관, 개인에 대한 여러 (대북) 제재 지정이 현재 대북제재위원회에서 검토되고 있지만 러시아와 중국은 시한이 만료될 때까지, 계속해서 이를 연장하고 있다”며, 지난 2년 간 중국과 러시아는 60건 이상의 (제재 지정) 제안을 막았다고 강조했습니다.

앞서 VOA는 각국의 유엔 안보리 대북 제재 이행 여부 등을 감시하는 전문가패널이 지난해와 올해 총 22척의 선박에 대해 제재 지정을 권고했지만 안보리가 이를 이행하지 않고 있다고 지적한 바 있습니다.

이에 따라 지난해 제재 위반 행위에 가담했던 일부 선박들이 올해 또 다시 제재 위반 선박으로 지목된 것으로 드러났습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.