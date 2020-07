트럼프 “동맹국들 체납된 군사비 수백억 달러 내도록 하고 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 방위비 분담금 문제와 관련해 동맹국들을 압박했습니다. 동맹국들이 미국을 공정하게 대우해야 한다고 강조했습니다. 김카니 기자가 보도합니다.

트럼프 대통령은 23일 트위터에 올린 글에서 “나는 이른바 동맹국들이 수백억 달러의 체납된 군사비를 지불하게 만들고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “그들은 적어도 우리를 공정하게 대우해야 한다”고 밝혔습니다.

다만 트럼프 대통령은 한국 등 특정 국가를 따로 언급하지는 않았습니다.

또 트럼프 대통령은 하원 공화당 의원총회 의장인 리즈 체니 하원의원을 거론하며 “리즈 체니는 내가 위대하고 아름다운 우리 나라를 터무니없고 비용이 많이 드는 끝없는 전쟁들로부터 적극적으로 빼내는 것 때문에 언짢아 하고 있다”고 말했습니다.

Liz Cheney is only upset because I have been actively getting our great and beautiful Country out of the ridiculous and costly Endless Wars. I am also making our so-called allies pay tens of billions of dollars in delinquent military costs. They must, at least, treat us fairly!!!