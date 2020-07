트럼프 대통령, 27일 ‘한국전쟁 참전용사 정전기념일’ 재선포

도널드 트럼프 대통령이 한국전쟁 정전협정 체결 67주년인 7월 27일을 다시 ‘한국전쟁 참전용사 정전기념일’로 선포했습니다. 참전용사들의 희생으로 공산주의 침략을 저지하고 한국의 운명을 바꿨다며, 이들의 노고를 기리고 감사하자고 밝혔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.

트럼프 대통령은 24일 발표한 ‘2020 한국전쟁 참전용사 정전기념일’ 포고문(NATIONAL KOREAN WAR VETERANS ARMISTICE DAY 2020)을 통해 참전용사들의 희생과 노고를 기리자고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 67년 전 오늘(27일), “한반도에서 공산주의 팽창을 물리치기 위한 3년 이상의 잔혹한 싸움 끝에 비무장지대에서 총성이 멈췄다”며 당시를 상기했습니다.

그러면서 “우리는 ‘한국전쟁 참전용사 정전기념일’에 잠시 멈춰 자유를 수호하고 우리가 소중히 여기는 가치를 지키기 위해 싸운 평범한 미국인들의 비범한 용기와 희생을 기린다”며 기념일 취지를 설명했습니다.

[트럼프 대통령 포고문] “On National Korean War Veterans Armistice Day, we pause to remember the uncommon courage and sacrifice of ordinary Americans who fought to defend freedom and protect the values we hold dear.”

이어 올해가 한국전쟁 발발 70주년임을 언급하며, “전쟁 발발 당시 미국인들은 세계 2차대전의 여파로 삶을 계속 재건 중이었으며, 평화의 축복을 누리면서 희망과 번영이 가득 찬 미래를 바라보고 있었다”고 말했습니다.

하지만 한반도에서 자유와 민주주의가 위협받자 2백만 명의 미국인들은 집을 떠나 제복을 입고 국가의 부름에 응답했다며, 이들은 연합군 병력과 함께 생소하고 열악한 환경에서 피를 흘리며 싸웠다고 강조했습니다.

참전용사들의 의심할 바 없는 용맹과 결단력, 애국심이 공산주의 침략을 저지했으며, 한국 국민의 자유와 존엄을 회복시켰다는 겁니다.

[트럼프 대통령 포고문] “Their unquestioned valor, determination, and patriotism halted communist aggression and restored liberty and dignity for the South Korean people. In our Nation's Capital, the black granite wall of the Korean War Veterans Memorial stands as a testament to their sacrifice, etched with the words "Freedom is Not Free."

트럼프 대통령은 그러면서 미국의 수도 워싱턴에 있는 한국전쟁 참전용사 기념공원의 검은 화강암 벽에는 그들의 희생에 대한 증거로 “자유는 거저 주어지는 게 아니다”(Freedom is Not Free)란 문구가 새겨져 있다고 말했습니다.

모두 3만 6천 명 이상의 미국인이 한국전쟁에서 목숨을 바쳤고, 10만 3천 명 이상이 부상했으며 8천여 명이 실종됐다는 겁니다.

트럼프 대통령은 전쟁으로 한때 폐허가 됐던 한국은 이제 세계에서 가장 활기차고, 역동적이며, 경제적으로 번영하는 민주주의 국가 중 하나이며, 우리의 가장 강력한 동맹 중 하나라고 강조했습니다.

[트럼프 대통령 포고문] “Today, the Republic of Korea, once decimated in the aftermath of the war, is one of the world's most vibrant, dynamic, and economically prosperous democracies -- and one of our strongest allies. Our Armed Forces continue to proudly serve side-by-side with our Korean military counterparts.”

이어 미군은 계속 자랑스럽게 한국 군대와 나란히 복무하고 있다며, 전쟁 속에 맺어진 철통같은 동맹은 아시아와 세계의 평화와 안정에 핵심(vital)이라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 정전협정 67주년을 맞아 우리의 참전용사들이 용맹스럽게 싸웠던 자유의 원칙에 대한 결의를 재확인하며, 상상할 수 없는 전쟁의 희생과 아픔을 감내한 참전용사 가족에게 영원한 감사를 표한다고 밝혔습니다.

아울러 “한 국가(한국)의 운명을 바꾸는 데 기여한 모든 남녀에게 감사하다”며, 38개월에 걸친 유혈 전쟁은 사심 없고 용맹스런 미국 애국자 세대의 명예로운 유산을 대표한다고 말했습니다.

그러면서 모든 미국인은 ‘한국전쟁 참전용사 정전기념일’에 참전용사들을 기리고 감사하는 적절한 의식과 활동을 하며 기념하길 바란다고 당부했습니다.

트럼프 대통령은 2017년 취임 이후 해마다 7월 27일을 ‘한국전쟁 참전용사 정전기념일’로 선포하고 있습니다.

VOA 뉴스 김영권입니다.