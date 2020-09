트럼프, 김정은과 ‘러브레터’ 표현은 “그저 풍자적인 것”

도널드 트럼프 대통령은 북한 김정은 위원장의 친서에 대해 자신이 과거 ‘연애편지’라고 표현한 것은 풍자적인 표현일 뿐이었다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 어제(7일) 트위터에, “내가 김정은 위원장에게서 온 러브 레터’를 정말 그렇게 보는 것처럼 얘기했다고 (존 볼튼이) 말한 것으로 들었다”며, ‘러브 레터’라는 표현은 “분명히, 풍자적인 것일 뿐이었다”고 밝혔습니다.

Just heard that Wacko John Bolton was talking of the fact that I discussed “love letters from Kim Jong Un” as though I viewed them as just that. Obviously, was just being sarcastic. Bolton was such a jerk!