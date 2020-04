트럼프 “김정은에게 멋진 서한받아…양보 대신 오히려 제재 추가”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장으로부터 멋진 ‘서한(note)’을 받았다고 밝혔습니다. 김 위원장과 여전히 좋은 관계를 맺고 있으며, 북한에 양보한 게 없고 오히려 제재를 늘렸다는 점도 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

트럼프 대통령은 김정은 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다며, 최근 서한을 받은 사실을 공개했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “yeah, sure. It's North Korea, see they are testing short range missiles, and you know.. they’ve been doing it a long time. I received a nice note from him recently. It was a nice note. I think we're doing fine.”

트럼프 대통령은 18일 백악관에서 열린 신종 코로나바이러스 관련 기자회견에서 “물론 북한이 단거리 미사일 발사를 시험하고 있고, 또 알다시피 그것을 오랫동안 하고 있다”면서도, “나는 그(김정은)로부터 최근 멋진 편지(note)를 받았다”고 말했습니다.

이어 “이는 멋진 편지였고, 나는 우리가 잘 지내고 있다고 생각한다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 해당 서한에 대해 ‘노트(note)’라는 단어를 사용했으며, 구체적인 내용이나 전달 시점 등에 대해선 추가로 설명하진 않았습니다.

트럼프 대통령은 김정은 위원장과의 좋은 관계가 나쁜 게 아니라는 점도 강조했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “Now I have a good relationship with Kim Jong on. That's not a bad thing to have a good relationship. Obama wanted a relationship. He wouldn't meet with Obama. Wouldn't meet with him. I have a good relationship with him. We met at the line, I stepped over the line the first time anything like that, so it's all good. It's just, it's good.”

오바마 전 대통령은 (김정은 위원장과) 관계를 맺고 싶어했지만, 김 위원장은 오바마 전 대통령과 만나려 하지 않았다는 겁니다.

트럼프 대통령은 자신이 김 위원장과 좋은 관계를 맺고 있다고 거듭 강조한 뒤, “우리는 군사분계선에서 만났고, 나는 군사분계선을 넘었으며, 이 같은 일은 처음이었다”고 덧붙였습니다.

이어 이 모든 건 그저 좋은 것이라고 트럼프 대통령은 말했습니다.

트럼프 대통령은 자신이 북한에 양보한 게 많다는 일각의 지적에 대해서도 반박했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “But when they say, the stupid people, I call them stupid people, or the haters, they say Trump's given up so much. Really? I've actually increased the sanctions. China has been very good on the border. In fact, right now the border is stone cold close between China and North Korea. Our relationship with China was good until they did this.”

자신이 바보라고 부르는 사람들 혹은 비방자들은 트럼프 대통령이 너무 많은 것을 포기했다고 말하고 있지만, 오히려 자신은 (대북) 제재를 늘렸다는 겁니다.

트럼프 대통령은 이런 관점에서 중국이 협조적이었다는 사실도 강조했습니다.

중국은 (북중) 국경에서 매우 잘해왔으며, 현재 중국과 북한 사이의 국경은 얼어붙은 상태라는 설명입니다.

이어 미중 관계는 중국이 그렇게 할 때까지만 해도 좋았었다고, 트럼프 대통령은 말했습니다.

이날 트럼프 대통령은 자신이 당선되지 않았다면 북한과 전쟁을 하고 있을 것이라는 기존의 입장도 강조했습니다.

그러면서, 전쟁은 이미 끝났을 수도 있고, 승리이길 바란다고 덧붙였습니다.

다만 트럼프 대통령은 오바마 전 대통령이 탄약을 남겨두지 않았다며, 이는 전쟁을 하기에 좋은 방법이 아니었다고 말했습니다.

이어 오바마 전 대통령이 의료용품과 인공호흡기도 남겨두지 않는 등 수납장을 비워둔 채 임기를 넘겼다면서, 현재 신종 코로나바이러스로 미국이 겪고 있는 의료용품 부족사태에 대해서도 전임 행정부를 비판했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.