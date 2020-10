트럼프 대통령 "오늘 퇴원...코로나 두려워 말라"

신종 코로나바이러스에 감염돼 입원 치료를 받은 도널드 트럼프 대통령이 5일 자신이 퇴원 계획을 직접 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 트윗을 통해 오후 6시 30분경 월터 리드 군병원을 떠날 것이라고 밝혔습니다.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!