트럼프 “북한의 완전한 비핵화 향한 노력 계속해야”

도널드 트럼프 대통령은 북한의 완전한 비핵화를 향한 노력을 계속해야 한다고 밝혔습니다. 또 미국은 북한에 완전한 비핵화 목표를 이루기 위한 협상에 복귀할 것을 촉구했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일 북한 핵 문제와 관련해 “우리는 북한의 최종적이며 완전히 검증된 비핵화(FFVD)를 향한 노력을 계속해야 한다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 개막한 제64차 국제원자력기구(IAEA) 정기총회를 맞아 발표한 메시지에서 이같이 말했습니다.

또 북한과 함께 언급한 이란 핵 문제와 관련해 “이란이 핵확산금지조약(NPT)에 따라 자신들이 한 약속과 IAEA와의 안전조치 협정을 준수하도록 함으로써 핵무기를 확보하지 못하도록 해야 한다”고 말했습니다.

댄 브루예트 미 에너지부 장관은 이날 IAEA 총회에 전달한 ‘영상 연설(사전녹화)에서 “미국은 북한과 이란의 핵 프로그램으로 인한 위협에 대처하기 위해 계속 노력하고 있다”며 북한에 협상 복귀를 촉구했습니다.

[녹취:브루예트 미 에너지부 장관] “The United States remains ready to make progress towards the final, fully verified denuclearization of North Korea, and we urge North Korea to join us in negotiations toward this objective — thereby ensuring a brighter future for the North Korean people.”

미국은 최종적이며 완전히 검증된 북한 비핵화(FFVD)를 향한 진전을 이룰 준비가 여전히 돼 있다는 겁니다.

브루예트 장관은 이런 목표를 위한 협상에 동참할 것을 북한에 촉구한다며, 그렇게 함으로써 북한 주민들을 위한 밝은 미래를 보장할 수 있을 것이라고 강조했습니다.

라파엘 마리아노 그로시 IAEA 사무총장이 21일 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 정기총회에서 개막 연설을 했다.

라파엘 마리아노 그로시 IAEA 사무총장은 이날 정기총회 개막 성명에서 북한의 핵 핵 활동과 관련해 “여전히 심각한 우려 사안”이라고 밝혔습니다.

[그로시 사무총장]“The DPRK’s nuclear activities remain a cause for serious concern. The continuation of the country’s nuclear programme is a clear violation of relevant UN Security Council resolutions and is deeply regrettable.”

“북한의 핵 프로그램 지속은 유엔 안보리 관련 결의들에 대한 명백한 위반”으로 “매우 유감스럽다”는 겁니다.

그로시 사무총장은 이어 북한에“안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수하고, 핵확산금지조약(NPT) 안전조치 협정의 완전하고 실질적인 이행을 위해 IAEA와 신속히 협력하라고 촉구했습니다.

아울러 IAEA 사찰단이 없는 동안 제기된 문제 등 모든 핵 관련 미해결 문제를 해결할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다.

유럽연합(EU)는 이날 발표한 IAEA 정기총회 관련 성명에서, 북한의 지속적인 핵 프로그램 개발에 대해 “여전히 우려한다”고 밝혔습니다.

그러면서“북한이 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화(CVID)를 향한 신뢰할 수 있는 길로 나서고, 이를 위한 구체적인 조치를 취할 것을 촉구한다”고 덧붙였습니다.

EU는 이어 그 때까지 기존 제재를 지속적으로 엄격히 이행할 것이라고 강조했습니다.

한편 일본은 이날 성명에서, “북한 핵무기의 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 폐기를 달성하는데 국제사회와 협력할 것이라는 강력한 의지를 재확인한다”고 밝혔습니다.

그러면서 ‘완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 폐기’ 대상으로 모든 핵무기와 함께 “대량살상무기, 모든 사거리의 탄도미사일, 유엔 안보리 결의에 따른 관련 프로그램과 시설”을 언급했습니다.

일본은 또 모든 국가들이 안보리 관련 결의를 완전히 이행하는 것이 매우 중요하다는 점을 강조한다고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스 박형주입니다.