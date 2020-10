트럼프 대통령 부부 코로나 확진...격리 시작, 정치일정 취소

도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 신종 코로나바이러스 확진 판정을 받았습니다.

트럼프 대통령은 미국 동부시간 2일 오전 0시 45분 트위터에 직접 올린 글에서 감염 사실을 알리고, "우리는 격리와 회복 절차를 즉시 시작할 것"이라면서 "함께 극복할 것"이라고 밝혔습니다.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!