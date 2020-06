트럼프 “볼튼이 미-북 관계 후퇴시켜"…폼페오 “볼튼 회고록 사실 아냐”

도널드 트럼프 미국 대통령과 마이크 폼페오 국무장관이 회고록 출간을 앞둔 존 볼튼 전 백악관 국가안보보좌관을 강력히 비판했습니다. 트럼프 대통령은 볼튼 보좌관이 미-북 관계를 후퇴시켰다고 지적했고, 폼페오 장관은 회고록이 모두 사실이 아니라고 말했습니다. 안소영 기자입니다.

도널드 트럼프 대통령이 18일, 존 볼튼 전 백악관 국가안보보좌관을 ‘미치광이(Wacko)’로 지칭하면서, 그가 나라 망신을 시켰다고 비난하는 글을 트위터에 올렸습니다.

트럼프 대통령은 “그가 북한을 위해 ‘리비아 모델’을 살펴 보고 있다고 말했을 때 다 망했다. 나와 매우 잘 지내고 있던 김정은이 그의 미사일처럼 분통을 터뜨렸고, 그럴 만도 하다”고 밝혔습니다.

이어 “그는(김정은) 볼튼을 옆에 두고 싶어하지 않았다”며 “ 볼튼의 멍청한 모든 주장이 북한과 우리를 형편없이 후퇴시켰으며, 지금까지도 그렇다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “나는 도대체 무슨 생각이었냐고 물어봤다. 그는 답이 없었고 그저 사과했다. 그게 초기였다. 그때 해임했어야 했다!”고 덧붙였습니다.

When Wacko John Bolton went on Deface the Nation and so stupidly said that he looked at the “Libyan Model” for North Korea, all hell broke out. Kim Jong Un, who we were getting along with very well, went “ballistic”, just like his missiles - and rightfully so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

이 같은 트럼프 대통령의 트윗은 볼튼 전 보좌관이 회고록 출간을 앞두고 트럼프 대통령의 대북 외교를 맹비난하는 가운데 나왔습니다.

트럼프 대통령은 이날 트위터를 통해 볼튼 전 보좌관의 책 발간 자체도 비판했습니다.

트럼프 대통령은 “끔찍한 평점을 받고 있는 볼튼의 책은 거짓말과 지어낸 이야기의 모음”이라며 “모든 게 나를 나쁘게 보이게 하려는 것”이라는 글을 올렸습니다.

또 “내가 했다는 어리석은 말들의 다수는 (내가) 한 적이 없고 순전한 허구”라면서 “그저 그를 해임한 데 대해 되갚아주려는 것”이라고 덧붙였습니다.

마이크 폼페오 국무장관도 볼튼 전 보좌관의 책 내용이 모두 사실이 아니라고 일축했습니다.

[폼페오 장관] "I’ve not read the book, but from the excerpts I’ve seen published, John Bolton is spreading a number of lies, fully-spun half-truths, and outright falsehoods. It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people.”

폼페오 장관은 18일 저녁, ‘나도 그 방에 있었다’ (I was in the room too)라는 제목의 보도자료를 내고, 볼튼 전 보좌관이 다수의 거짓말과 진실을 완전히 왜곡한 명백한 거짓을 퍼뜨리고 있다고 비판했습니다.

이어 볼튼 전 보좌관의 마지막 공직자로서의 역할이 미국인들의 신성한 신뢰를 저버림으로써 미국에 해를 준 반역자라는 것이 슬프고 위험하다고 주장했습니다.

볼튼 전 보좌관은 23일 회고록 ‘그것이 일어난 방(The Room Where It Happened)’을 출간할 예정입니다.

백악관은 이 책에 대해 국가 기밀 누설법을 위반했다며 출판 금지 소송을 제기한 상태입니다.

하지만 일부 책 내용이 미 언론들을 통해 속속 공개되고 있습니다.

볼튼 전 보좌관은 이 책에서 2018년 6월 12일, 싱가포르에서 열린 미-북 정상회담 도중, 트럼프 대통령의 최측근 참모인 마이크 폼페오 국무장관이 트럼프 대통령은 ‘거짓말쟁이’라는 쪽지를 써 자신에게 건넸다고 주장했습니다.

아울러 폼페오 장관이 트럼프 대통령의 미-북외교 성공률을 ‘제로’로 언급했다고 덧붙였습니다.

2018년 6월 싱가포르에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 1차 정상회담에 미국 측에서는 존 켈리 전 백악관 비서실장과 존 볼튼 전 백악관 국가안보보좌관, 마이크 폼페오 국무장관이 배석했다.

볼튼 전 보좌관은 또 트럼프 대통령이 북한과의 정상회담을 그저 언론의 주목을 받기 위한 행사 정도로 생각했다며, 싱가포르 회담 개최 결정은 어리석은 실수였다고 비난했습니다.

그러면서 트럼프 대통령은 개인적 이익과 국가적 이익을 구분하지 못한다고도 지적했습니다.

볼튼 전 보좌관은 18일 ABC 방송과의 인터뷰에서도 트럼프 대통령의 대북정책을 비판했습니다.

특히 지난해 6월 판문점에서 열린 김정은과의 회동도 사진 찍기에 방점을 뒀다며, 그 같은 회동이 미국의 협상 위치에 어떤 영향을 줄 지 관심이 거의 없거나 없는 것이라고 말했습니다.

또한 미-북 정상회담 당시 두 정상이 단독회담을 한 것은 북한의 요청 때문이었다고 설명했습니다.

그러면서 적대국 지도자들은 트럼프가 재선 승리에 큰 관심이 있다는 것을 알기 때문에 트럼프 대통령을 쉽게 이용하려 들 수 있다고 주장했습니다.

볼튼 전 보좌관은 2018년 4월부터 백악관 국가안보보좌관을 지내다 지난해 9월 트럼프 대통령에게 전격 해임됐습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.