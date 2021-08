미 공화 의원들 "탈레반, 미국산 무기 북한 등에 판매 우려"

미국 공화당 하원의원들이 아프가니스탄을 장악한 무장조직 탈레반이 확보한 미국산 무기를 북한과 같은 적국에 판매할 가능성을 우려하는 내용의 공개서한을 국방장관에게 보냈습니다. 전문가들은 북한이 탈레반이 확보한 미국산 무기를 구매해 재판매하거나 역설계할 가능성을 배제할 수 없다고 지적했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

미 하원 감독개혁위원회의 제임스 코머 공화당 간사와 국가안보 소위원회의 글렌 그로스맨 공화당 간사는 23일 탈레반이 아프가니스탄에 남은 미국산 무기를 확보한 데 강한 우려를 나타내는 공개서한을 로이드 오스틴 국방장관에게 보냈습니다.

의원들은 서한에서 “탈레반은 상당량의 미국산 무기로 무장했다”며 “바이든 행정부는 현재 탈레반이 확보해 운영하고 있는 무기 시스템과 그 규모에 대해 전혀 알지 못하는 것 같다”고 주장했습니다.

아프가니스탄 수도 카불을 장악한 탈레반은 앞서 부대원들이 미국산 무기와 장비를 착용하고 탈레반 깃발을 게양하는 사진들을 공개한 바 있습니다.

이 무기와 장비들은 아프가니스탄 함락 후 아프간군이 두고 간 것들입니다.

지난 19일 아프간군이 철수한 헤라트에서 탈레반 대원들이 군용차에 타고 있다.

앞서 지난 17일 백악관도 아프가니스탄군에 지원한 블랙호크 등 고급 무기와 장비 상당량이 탈레반 손에 들어갔다고 인정한 바 있습니다.

의원들은 서한을 통해 탈레반이 미국이나 동맹국에 미국산 무기를 사용하거나 중국.러시아.이란, 혹은 북한과 같은 적국들에 미국산 무기를 판매할 가능성을 우려하며, 이런 상황을 방지하기 위한 대책을 세울 것을 바이든 행정부에 촉구했습니다.

현재 북한과 탈레반의 무기 거래와 같은 군사협력은 알려진 바 없습니다.

데이비드 맥스웰 민주주의수호재단(FDD) 선임연구원은 24일 VOA와의 전화통화에서 북한과 탈레반의 직접적인 군사협력은 없는 것으로 알려졌다며, 하지만 “파키스탄이 북한과 탈레반 사이 중개인 역할을 할 가능성은 있다”고 말했습니다.

탈레반을 지원하는 파키스탄과 북한은 군사적 관계가 있다는 겁니다.

다만 북한이 북한군이 사용할 목적으로 탈레반으로부터 미국산 무기를 구매할 가능성은 낮아 보인다고 밝혔습니다.

[녹취:맥스웰 선임연구원] “When you just buy a weapon, you have to purchase ammunition and spare parts. And so if North Korea was to buy some of these American weapons from the Taliban, they are not compatible with the Russian based weapons that North Korea already has. They fire different ammunition, sizes of ammunition. the repair parts are not interchangeable. And so there's really not a practical. You know it's not practical for them to buy these weapons.”

무기를 구매할 때는 탄약과 예비 부품도 필요한데, 북한이 탈레반으로부터 미국산 무기 중 일부를 구매할 경우 북한이 이미 보유 중인 러시아 기반의 무기들과 호환되지 않을 것이기 때문이라는 겁니다.

맥스웰 연구원은 북한과 미국의 무기는 탄약의 종류와 크기가 다르며 수리를 위한 예비 부품도 호환성이 없기 때문에 북한 입장에서 이런 무기를 구매하는 것은 “실용적이지 않을 것”이라고 말했습니다.

하지만 북한이 자금 창출 목적으로 탈레반으로부터 미국산 무기를 구입해 테러리스트에게 재판매하거나 해외에서 다른 무기들을 사들여 탈레반에 판매할 가능성은 배제할 수 없다고 지적했습니다.

[녹취:맥스웰 선임연구원] “What I'm more concerned about is them being sold to terrorists, and, used in other types of lower level operations, and you know, North Korea and North Korea, you could perhaps purchase them and then resell them to terrorists, that's possible.”

브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원은 북한이 기술을 획득하기 위한 목적으로 무기 밀매 조직 ‘카르텔’과 같은 간접적인 경로를 통해 탈레반이 확보한 미국산 무기 구매를 시도할 수 있다고 말했습니다.

[녹취:베넷 선임연구원] “We regularly knows that North Korea has reverse engineered Russian weapons systems, and probably Chinese weapon systems. So they might reverse engineer our weapons system, and learn how to make different parts.”

러시아 무기 시스템은 물론 아마 중국 무기 시스템까지도 역설계 한 북한은 미국의 무기 시스템도 역설계해 다른 부품을 만드는 방법을 배울 수 있다는 겁니다.

베넷 선임연구원은 가령 탈레반이 확보한 미국의 F-16 전투기를 북한이 대량 획득해 순식간에 대규모의 F-16 병력을 보유하게 되는 것은 아니지만, 북한은 주로 관련 기술을 훔치거나 기술에

대항할 방법을 알아내기 위해 미국산 무기를 구매할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

[녹취:베넷 선임연구원] “It's not that the North Koreans will acquire a bunch of F16s, and suddenly have a major F 16 force. They might give it to you, but they're probably going to mainly get them to steal the technology from them or to steal how to counter their technology.”

베넷 선임연구원은 과거 미사일과 관련 기술 거래 관계가 있는 파키스탄이 북한과 탈레반의 무기 거래를 중개하는 데 적격일 것이라고 말했습니다.

VOA 뉴스 이조은입니다.