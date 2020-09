미 국무부 “미·한, 단합된 대북 대응에 전념”

미국 국무부는 문재인 한국 대통령이 전날 유엔총회에서 한반도 종전 선언의 필요성을 제기한 것과 관련해, 미국과 한국은 북한과 관련한 단합된 대응에 전념하고 있다고 밝혔습니다.

국무부 대변인실 관계자는 이날 문 대통령의 발언에 대한 VOA의 논평 요청에, “미국과 한국은 북한과 관련한 노력에 있어 긴밀히 조율하고 있다”며 이같이 대답했습니다.

[텍스트: 국무부 대변인실 관계자] “The United States and the Republic of Korea coordinate closely on our efforts related to the DPRK, and we are committed to close coordination on our unified response to North Korea.”

미국과 한국 두 나라가 북한에 대해 단합된 대응을 하기 위한 긴밀한 조율에 전념하고 있다는 설명입니다.

앞서 문재인 대통령은 유엔총회 연설에서 “종전 선언이 한반도에서 비핵화와 함께 항구적 평화체제의 길을 여는 문이 될 것”이라고 강조했습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.