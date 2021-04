"북한 SLBM 관련 활동 주목…평소 움직임 없던 바지선 이동"

북한전문 매체들이 북한의 잠수함발사 탄도미사일(SLBM) 시험용 선박이 움직인 정황을 공개했습니다. SLBM 시험발사를 위한 움직임인지 여부는 알 수 없지만, 평소와 다른 움직임이 미국에 주는 일종의 신호일 수 있다는 분석입니다. 함지하 기자가 보도합니다.

북한 함경남도 신포 일대 잠수함 기지에서 새로운 움직임이 포착된 건 6일입니다.

워싱턴의 민간단체인 전략국제문제연구소(CSIS)의 북한전문 매체 ‘분단을 넘어(Beyond parallel)’와 스팀슨센터 산하 ‘38노스’는 이날 멕사테크놀로지(Maxar Technologies)와 플레닛랩스(Planet Labs) 등이 촬영한 위성사진을 토대로 신포조선소에서 바지선이 이동한 정황을 포착했다고 밝혔습니다.

이들 매체들은 이 바지선을 해상에서 미사일을 발사할 수 있는 일종의 부유물로 규정하고, 해당 바지선이 신포 앞바다에 사각형 모양으로 둘러진 구역을 벗어나 부유식 드라이독, 즉 선박을 건조 또는 수리할 수 있는 시설에 접안했다고 전했습니다.

현재까지 드러난 사실은 바지선이 이동한 게 전부지만, 매체들은 북한이 SLBM 등을 시험발사할 가능성을 주시하고 있습니다.

`38 노스'는 신포 일대에서 포착된 바지선이 북극성 1형 미사일 등의 시험발사에 사용됐으며, 그 외에는 외부에서 관찰되지 않았다고 지적했습니다.

‘분단을 넘어’도 이런 움직임이 향후 시험발사 준비 또는 바지선에 미사일 발사대를 보수, 수리하거나 관련 장비를 설치하는 것일 수 있다고 밝혔습니다.

다만 ‘분단을 넘어’는 바지선에 미사일 발사대, 즉 캐니스터가 실리지 않은 점을 들어, 이런 움직임이 SLBM 시험발사가 임박했다는 징후는 아니라고 해석했습니다.

‘분단을 넘어’에 이번 움직임을 소개한 조셉 버뮤데즈 CSIS 선임연구원은 7일 VOA와의 전화통화에서 “시험용 바지선이 움직인 건 수 년 만에 처음”이라면서도 “의도는 불분명하다”고 말했습니다.

[녹취: 버뮤데즈 연구원] “This is the first time that the submersible testing barge has been moved in years. And the reason for it is unclear.”

북한이 지난 1월 평양 김일성광장에서 열린 노동당 제8차 대회 기념 열병식에서 ‘북극성-5ㅅ(시옷)’이라고 적힌 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 공개했다.

버뮤데즈 선임연구원은 바지선 중심부에 캐니스터가 실리지 않은 것은 물론, 이를 세우기 위한 크레인도 현장에 없는 등 일반적인 움직임을 보이고 있지는 않다고 말했습니다.

따라서 단순하게 정비를 하거나 새로운 장비를 설치하는 움직임일 수 있지만 “전체적인 의미로 본다면 북한이 자신들에겐 역량이 있고, 잠수함발사 탄도미사일도 스스로 선택한 시점에 발사할 수 있다는 신호를 보내는 것”이라고, 버뮤데즈 연구원은 말했습니다.

버뮤데즈 연구원은 북한은 아직 진정한 의미의 탄도미사일 발사용 잠수함을 완성하지 못한 채 현재 북극성 ‘ㅅ(시옷)’ 3형과 4형과 5형을 개발하고 있다며, 따라서 가까운 미래에 이를 시험발사해야 할 필요성이 있을 것이라고 말했습니다.

[녹취: 버뮤데즈 연구원] “Of North Korea's first true ballistic missile submarine which hasn't been launched yet, and its development of Pukkuksong…”

북한 입장에선 이를 통해 국제사회에 대한 압박의 강도를 높이고, 자신들이 약하지 않으며, 제재도 작동하지 않고 있다는 점을 보여줘야 한다고 믿고 있을 것이라는 겁니다.

북한은 지난 2016년 SLBM인 북극성 1형을 처음 발사한 이후 3년 5개월 만인 2019년 수중에서 북극성 3형을 쏘아올린 바 있습니다.

이후 2020년 10월10일 노동당 창건 75주년 기념식에서 북극성 4형을 선보인 데 이어 올해 1월 8차 당 대회 기념 열병식에선 탄두 크기를 키운 개량형인 북극성-5형을 등장시켰습니다.

유엔 안보리 대북제재위원회 전문가패널은 최근 공개한 보고서에서 지난해 7월부터 신포조선소에서 지속적인 활동이 관측되고 있다며 SLBM과 관련된 북한의 움직임에 주목했습니다.

전문가들은 이 같은 북한의 신형 SLBM 공개에도 불구하고 아직까지 시험발사가 이뤄지지 않았다며, 완성도와 실전배치 가능성은 미지수라고 분석하고 있습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.