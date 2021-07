셔먼 부장관, 일본 납북피해가족 면담…"즉각적인 해결 촉구"

일본을 방문 중인 웬디 셔먼 미 국무부 부장관이 일본인 납북 피해자 가족을 만났습니다.

셔먼 부장관은 20일 자신의 트위터에 일본인 납북피해자 가족들과 만난 사진 4장과 함께 “북한에 의해 납치된 일본인들의 가족들과 만난 건 매우 가슴이 아팠다”는 글을 올렸습니다.

It was deeply moving to meet the families of Japanese citizens abducted by the DPRK. The United States stands with Japan in calling for the immediate resolution of the abduction issue. pic.twitter.com/nNzD1wzq3o