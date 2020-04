폼페오 “북한에 무슨 일 일어나든 미국의 목표는 완전한 비핵화 ”  

마이크 폼페오 미국 국무장관은 29일 북한에 무슨 일이 일어나든 미국의 목표은 같다고 밝혔습니다.

폼페오 장관은 이날 밤 폭스뉴스와의 인터뷰에서 김정은 북한 국무위원장의 신변과 관련한 질문을 받고 “그에 덧붙일 말은 없다”고 말했습니다.

폼페오 장관은 하지만 “그곳에서 무슨 일이 일어나든, 어떤 일이 벌어지든, 트럼프 대통령과 우리 행정부는 우리가 착수한 같은 목표를 이루기 위해 노력하고 있다는 것을 미국민들은 알아야 한다”고 말했습니다.

[텍스트: 폼페오 장관] “But the American people should simply know that whatever is going on there, whatever takes place, President Trump and our administration are committed to the very same objectives we set out, which is the final and fully denuclearized North Korea that President Trump and Chairman Kim set out back in Singapore just a couple of months back.”

이어 그같은 목표는 2018년 6월 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 착수했던 북한의 최종적이고 완전한 비핵화라고, 폼페오 장관은 설명했습니다.

앞서 폼페오 장관은 이날 오전 국무부에서 열린 기자간담회에서도 북한의 지도자가 누가 됐든 북한의 비핵화라는 미국의 임무에는 변함이 없다고 밝혔습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.