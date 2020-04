폼페오 장관 “성공적인 선거 치른 한국 축하”

마이크 폼페오 미국 국무장관은 15일 한국이 성공적인 국회의원 선거를 치른 데 대해 축하한다고 밝혔습니다.

폼페오 장관은 이날 발표한 성명에서 전 세계적인 감염병 대유행(팬데믹)에 직면한 상황에서도 민주주의 가치에 대한 한국의 헌신은 진정으로 자유롭고 열려있으며, 투명적인 사회의 특성을 보여주는 것이라고 말했습니다.

그러면서, 이런 특성은 현재 직면한 위기에 필요하며, 한국이 성공적으로 신종 코로나바이러스를 관리한 비결임과 동시에 세계 다른 나라에도 모범이 된다고 밝혔습니다.

Congratulations to the Republic of #Korea for successful legislative elections, in the face of a global pandemic. South Korea’s dedication to democratic values and a free and open society is what the world needs to fight #COVID19.