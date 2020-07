폼페오 “트럼프, 실질적 진전 가능성 있어야만 정상회담 원해”

마이크 폼페오 미 국무장관은 미국과 북한 간 추가 정상회담은 북한이 비핵화에 실질적인 진전을 보일 가능성이 있어야 이뤄질 것이라고 말했습니다. 폼페오 장관은 또 북한이 마음을 바꿔 대화에 임하기를 바란다고 촉구했습니다. 김영교 기자가 보도합니다.

폼페오 장관은 15일 3차 미-북 정상회담은 북한이 비핵화에 실질적인 진전을 보일 가능성이 있어야 열릴 것이라고 말했습니다.

폼페오 장관은 이날 미 의회 전문매체 ‘더 힐’이 인터넷으로 진행한 인터뷰에서 올해 안에 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 정상회담에서 만날 가능성이 있느냐는 질문에, 미국은 선거가 얼마 남지 않았고, 북한은 엇갈린 신호를 보내고 있다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “Well, we're getting pretty close to the election. The North Koreans have given mixed signals.”

폼페오 장관은 그러면서 트럼프 대통령은 싱가포르 정상회담에서 미북이 합의한 결과를 달성하는 데 있어서 실질적 진전을 이룰 충분한 가능성이 있다고 믿을 수 있어야만 정상회담에 관여하고 싶어한다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “The truth is President Trump only wants to engage in a summit if we believe there's a sufficient likelihood that we can make real progress in achieving the outcomes that were set forth in Singapore.”

폼페오 장관은 대화를 하기 위해서는 상대국이 의지가 있어야 한다며, 북한은 현 시점에서 잠재적인 해결책으로 이어질 수 있는 방식에 관여하지 않기로 선택했다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “But you need to have a willing partner and the North Koreans have chosen at this point time not to engage in a way that can lead to a potential solution. We hope they'll change their mind. We look forward to engage them in dialogue, so that we can get to the right outcome.”

폼페오 장관은 북한이 마음을 바꾸기를 바란다고 말했습니다.

이어 미국은 북한과의 대화에 관여해 올바른 결과를 얻을 수 있기를 기대한다고 덧붙였습니다.

폼페오 장관은 또 북한의 비핵화가 완전히 검증 가능한 방식으로 이뤄져야 한다고 강조했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “We need to do that, we need to do so in a way that is completely verifiable. We still continue that mission.”

미국은 그런 임무를 아직도 계속하고 있다는 겁니다.

폼페오 장관은 북한이 장거리 미사일 발사와 핵 실험을 하는 것을 막았다고 말했습니다.

그러면서 이제는 더 어려운 문제에 착수해 미국인들의 안보 뿐 아니라 북한 주민들을 위해서도 더 좋은 결과를 확보해야 할 때라고 강조했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “We’ve avoided having a long range missile fire with a nuclear testing. And now it's time to get to the harder problems and secure a better outcome not only for the security of the American people, but for the people of North Korea as well.”

폼페오 장관은 또 북한을 비롯해 중국과 러시아, 이란 등의 나라들이 미국 대선에 개입하려는 움직임에 대해 미국 행정부가 엄중한 책임을 느끼고 대처해 공정한 선거가 이뤄지도록 할 것이라고 말했습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.