마이크 폼페오 미국 국무장관은 북한은 제재 이행이 완전히 이뤄지지 않고 있는 나라 중 하나라고 밝혔습니다.

폼페오 장관은 워싱턴의 민간단체인 미국기업연구소(AEI)가 1일 공개한 인터넷 방송 인터뷰에서 “제재가 효과적이긴 했지만, 그동안 북한이나 베네수엘라, 이란에 대해 완전하게 이행하지는 못했다”고 말했습니다.

[텍스트: 폼페오 장관] “So the sanctions have been very effective, but whether it’s North Korea or Venezuela or Iran, we never get perfect enforcement.”

폼페오 장관은 미국이 어떻게 합리적으로 제재를 집행하고 달성할지에 대해 ‘좋은 결정’을 내려야 한다고 말했습니다.

[텍스트: 폼페오 장관] “We have to make good decisions about how to do that rationally and how to achieve it.”

VOA뉴스 김영교입니다.