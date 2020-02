폼페오 장관 “북한 주민, 신종 코로나 취약성 우려”

미국 정부가 신종 코로나바이러스에 대한 북한 주민들의 취약성에 우려했습니다. 국제기구들은 코로나바이러스와 관련한 대북제재 면제 승인의 필요성을 강조했는데, 유엔주재 미국대표부는 관련 조치를 신속하게 처리할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

마이크 폼페오 미국 국무장관이 신종 코로나바이러스에 대한 북한 주민들의 취약성에 대해 우려를 나타냈습니다.



폼페오 장관은 13일 자신의 트위터에 올린 글에서 “미국은 북한 주민들이 코로나바이러스 발병에 취약하다는 데 대해 깊이 우려한다”고 밝혔습니다.

이어 “우리는 북한 내 코로나바이러스 확산에 대항하고 이를 억제하기 위한 미국과 국제적인 지원·보건 기구들의 노력을 강력히 지지하고 격려한다”고 전했습니다.

The U.S. is deeply concerned about the vulnerability of the North Korean people to a #coronavirus outbreak. We strongly support and encourage the work of U.S. and international aid and health organizations to counter and contain the spread of coronavirus in the #DPRK.