미 합참차장 “김정은, 북한 핵·군 전력 여전히 완전 통제 추정”

미국은 김정은 북한 국무위원장의 건강 이상설에 대해 확인이 어렵다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 합참차장은 김 위원장이 핵과 군에 대한 여전히 완전히 장악하고 있는 것으로 추정했습니다. 김시영 기자가 전해 드립니다.

존 하이튼 미국 합참 차장은 22일 김정은 북한 국무위원장이 여전히 북한 핵과 군 전력을 완전히 통제하고 있는 것으로 추정한다고 말했습니다.

[녹취: 하이튼 부의장]“I can tell you that any intel I don't have anything to confirm or deny anything along those lines, so I assume that Kim Jong-un is still in the full control of the (North) Korean nuclear forces and the (North) Korean military forces. I have no reason not to assume that.”

하이튼 차장은 이날 국방부에서 열린 언론브리핑에서, 김정은 위원장이 북한에 대한 완벽한 통제력을 유지하고 있는 것으로 평가하고 있느냐는 질문에 이같이 답했습니다.

그러면서, 자신은 김정은 위원장이 여전히 북한 핵 전력과 군 전력을 완전하게 통제하고 있다고 추정하며, 그렇게 추정하지 않을 이유가 없다고 말했습니다.

다만, 하이튼 차장은 김 위원장의 건강 이상설에 대해서는 확인하거나 부인할 어떠한 정보도 갖고 있지 않다고 덧붙였습니다.

마이크 폼페오 미국 국무장관이 22일 워싱턴 국무부 청사에서 기자회견을 했다.

한편 마이크 폼페오 국무장관은 북한 상황을 면밀히 지켜보고 있다고 밝혔습니다.

폼페오 장관은 이날 국무부에서 열린 기자간담회에서 김정은 위원장의 건강 이상설과 관련한 질문에, 트럼프 대통령의 전날 발언에 더 보탤 것이 없다며 이같이 말했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 신종 코로나바이러스 태스크포스 브리핑에서 김정은 위원장의 상태를 묻는 기자의 질문에 “우리는 알지 못한다”며 “그가 건강하길 바란다”고 대답했습니다.

같은 날 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관도 김정은 위원장이 어떤 건강 상태인지 모른다며, 상황이 어떻게 전개될지 지켜봐야 한다고 말했습니다.

VOA뉴스 김시영입니다.