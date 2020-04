미 의원 “코로나 계기로 대북외교 재개해야”

미국이 신종 코로나바이러스 감염증을 계기로 북한과의 외교를 재개해야 한다고, 일한 오마르 하원의원이 말했습니다. 대북 구호단체들은 대북 제재에다 코로나 여파까지 겹치면서 대북 지원 활동이 지금처럼 어려운 시기는 없었다고 말했습니다. 안소영 기자입니다.

민주당 소속의 일한 오마르 하원의원은 20일, 세계적 대유행으로 번진 신종 코로나 사태를 계기로 북한과의 외교를 다시 시작해야 한다고 말했습니다.

[녹취: 오마르 하원의원] “The United States takes leadership role in their international responsibility in this crisis. The United States should still see should instead seize this opportunity to lead the global response and reinvest in diplomacy including with North Korea.”

오마르 의원은 이날 미국 내 대북 구호단체들이 주최한 ‘신종 코로나와 제재, 북한’을 주제로 연 화상 토론회에서, 미국이 이번 위기의 국제적 책임에서 지도자 역할을 해야 한다고 말했습니다.

특히 미국이 이번 기회를 통해 국제적 대응을 주도하고 북한 등과의 외교에 재투자해야 한다고 강조했습니다.

아울러 비핵화의 수단으로서 뿐 아니라 지속 가능한 평화로 가는 길을 찾는 방안으로서 고위급 외교를 전적으로 지지한다고 밝혔습니다.

[녹취: 오마르 의원]”I fully support high level diplomacy with North Korea, not only as means for denuclearization of the peninsula, but also as means of finding a path to lasting sustainable peace in Korea, it's been difficult for a lot Democrats, because we have understandable aversion to Donald Trump's love notes and love letters with Kim, and his general affinity for dictators but we have to maintain our principle and this means seeing a peaceful and diplomatic solution to a long stalemate with North Korea.”

김정은과 ‘러브 레터’를 주고 받으며 독재자와의 친분을 과시하는 트럼프 대통령에 대한 민주당 내 반감이 크지만, 북한과의 장기 교착 상태를 평화적 외교적으로 해결한다는 기본 원칙은 유지해야 한다는 겁니다.

오마르 의원은 지난 2월 발의된 ‘제재에 대한 의회의 감독 권한 강화 법안’을 설명하며, 미국의 외교 정책 기반은 ‘평화’여야 한다고 강조했습니다.

특히 전 세계가 신종 코로나 사태에 대응하고 있는 시점에 제재 등이 인도적 지원 단체 활동에 장애물이 돼서는 안된다고 말했습니다.

이날 화상 토론회에 참석한 국제봉사단체 ‘이그니스 커뮤니티’의 공동 설립자 조이 윤 씨는 대북 제재 국면 속에 발생한 신종 코로나 사태가 북한 내 활동을 사실상 불가능하게 한다는 고충을 토로했습니다.

그러면서 의료 관련 장비가 실린 컨테이너 3개가 한 달 전 북-중 국경 지역에 도착했지만 언제 북한에 들어갈 수 있을 지 알 수 없는 상황이라고 말했습니다.

[녹취: 조이 윤 씨] “You are not only having to transport medical supplies but basic foods and other living necessities, so, containers are piled up there, waiting to be transported.”

의료 용품 뿐 아니라 기본적인 식량과 생필품이 실린 컨테이너들이 북한으로 운반되기를 기다리며 국경 지역에 여전히 쌓여 있다는 겁니다.

앞서 지난 3일 이 단체는 유엔 안보리 대북제재위원회로부터 지난해 9월에 제재 면제를 승인 받은 초음파 기기와 전동식 모터 재활운동 치료기, 척추교정 테이블 등을 북한에 보냈다며, 2주일 안에 평양에 도착할 예정이라고 밝힌 바 있습니다.

미국친우봉사단의 다니엘 야스퍼 워싱턴 지부장은 대북 지원 활동을 시작한 이래 지금처럼 어려운 시기는 없었다고 말했습니다.

[녹취: 야스퍼 지부장] “I think that sanctions have been gradually building towards a more complicated system for many years now. This is the most difficult period that we’ve ever worked.”

제재가 인도적 지원에 영향을 주지 않을 것이라는 방침에도 불구하고, 지난 수 년 동안 점진적으로 보다 복잡한 제재 체계가 구축됐다는 겁니다.

야스퍼 지부장은 최근 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 발표한 대북 지원 설명 자료와 민주당 에드워드 마키 상원의원과 앤디 레빈 하원의원이 공동 발의한 ‘대북 인도적 지원 강화 법안’이 나온 것은 이같은 문제에 대한 인식이 있었기 때문이라고 지적했습니다.

야스퍼 지부장은 관련 법안이 신속하게 통과되길 기대하며, 신종 코로나 사태를 계기로 북한에 대한 인도적 지원이 활성화될 수 있길 희망했습니다.

20여 차례 방북해 의료 지원 활동을 펼쳐 온 박기범 재미한인의사협회 북한 담당 국장은 북한이 국경 봉쇄 등의 초기 방역 조치로 바이러스는 일단 차단했지만, 추후 상황은 알 수 없다고 말했습니다.

[녹취: 박기범 국장] “We know that the epidemic has now grown to a full pandemic. And now, the virus will eventually will enter North Korea.”

전염병이 세계적 대유행으로 번진 만큼 결국에는 북한에도 유입될 것이라는 전망입니다.

박 국장은 만약 북한에 신종 코로나바이러스가 유입되면 최대 15만 명이 숨지고 중환자실2만 5천 개가 필요하다는 연구 결과가 있었다고 밝혔습니다.

그러면서 북한 당국이 함경북도에 의료용 보건산소 공장을 준공하는 등 자체적으로 신종 코로나 사태에 대비하고 있지만, 북한의 취약한 의료 보건 체계로는 전염병 피해를 감당할 수 없을 것이라고, 박 국장은 말했습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.