“북한 60개 핵무기 보유 추정, 실험용 경수로 제대로 갖췄을 때 가능”

미국의 전문가들은 미 육군부가 최근 보고서에서 밝힌 북한의 핵 보유 추정치는 실험용 경수로가 제대로 갖춰졌을 경우 가능한 수치라고 밝혔습니다. 이들은 북한이 매년 6개 핵무기를 제조할 능력을 갖췄다는 육군부의 평가도 받아들이기 어렵다고 말했습니다. 김영교 기자가 취재했습니다.

국제원자력기구(IAEA) 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 18일 미 육군부의 북 핵 추정치가 과장된 것이라는 견해를 밝혔습니다.

하이노넨 전 사무차장은 이날 VOA와의 전화통화에서 북한이 최대 60개 핵폭탄을 보유하고, 해마다 6개를 추가할 능력이 있다는 육군부의 평가를 사실 그대로 받아들이는 데는 어려움이 있다고 말했습니다.

[녹취: 하이노넨 특별연구원] “We should not expect that there's a high probability that this big number 60 bombs and six devices per year are manufactured in reality.”

북한은 현재 핵 물질 생산에 문제가 있다는 지적입니다.

[녹취: 하이노넨 특별연구원] “North Korea has also currently some problems with the production of fissile material. As we know you know their reactor in Yongbyon, which produces plutonium is old, and the new experimental light water reactor is quite much delayed.”

하이노넨 전 사무차장은 플루토늄 생산을 위한 영변의 원자로는 노후한데다, 새로운 실험용 경수로 건설은 상당히 늦어지고 있다고 밝혔습니다.

아울러, 현재 영변에서 경수로 건설이 진행되고 있다는 실질적인 증거 역시 없다며, 북한이 핵무기 제조에 필요한 새로운 플루토늄을 생산하려면 앞으로 몇 년은 더 걸릴 것이라고 말했습니다.

[녹취: 하이노넨 특별연구원] “We have not seen any substance of construction going on in Yongbyon, so new plutonium is really years away.”

하이노넨 전 사무차장은 또 높은 수준의 공장시설과 제조 기술, 전력을 필요로 하는 고농축 우라늄의 경우 북한이 핵무기 5개를 만들 수 있는 분량의 핵물질을 보유했을 가능성이 있다고 말했습니다.

데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소(ISIS) 소장은 북한이 2020년에 최대 100개의 핵무기를 보유하게 될 것이라고 했던 자신의 지난 2014년 추정은 최악의 상황을 상정한 것이었다고 말했습니다.

북한의 실험용 경수로가 2018년 무렵까지는 완공될 것을 가정한 것이었고, 그 경우 2년 반 정도가 지나면 가동이 가능할 것으로 분석했다는 겁니다.

[녹취: 올브라이트 소장] “When I did the estimate of 100, I assumed that the light water reactor would be operational by about 2018. And then there would be two and a half or so years of it producing plutonium.”

북한이 평안북도 영변 핵단지에서 플루토늄 생산용 원자로의 작업을 재개할 조짐이 있다고 지난 2017년 1월 미국의 북한전문매체 '38노스'가 밝혔다. 사진은 눈이 녹아있는 원자로 시설 지원 건물 지붕.

올브라이트 소장은 그렇게 되면 북한은 한 해 5~6개의 새 핵무기를 만들 수 있는 능력을 갖추게 되는 것이라며, 경수로가 제대로 돌아갔을 경우 3년 새 15개에서 80개의 핵무기가 생산될 수 있다는 계산이 나온다고 말했습니다.

[녹취: 올브라이트 소장] “And it can make quite a bit of plutonium enough for, you know, say, five, six weapons a year. So right there in then in those three years, it could be 15 to 80 weapons just from the light water reactor. So it still has not operated.”

하지만 현재 경수로는 작동되고 있지 않으며, 북한이 매년 6개의 새 핵무기를 생산할 것으로 추산하는 것은 현실적으로 많다는 지적입니다.

데이비드 맥스웰 민주주의수호재단 선임연구원은 육군부의 이번 보고서는 전시 상황에서 현장의 병사들이 북한의 작전에 대해 이해하고 대비하도록 준비시키기 위한 목적이라고 말했습니다.

[녹취: 맥스웰 선임연구원] “It is really designed for soldiers at all levels to understand how North Korea conducts operations, so that they can be prepared, if there is a war with North Korea, so that's the purpose of the manual. And, of course, it recognizes that North Korea has nuclear weapons. The number 60, it really comes from open source reporting and it's an estimate.”

북한이 최대 60개의 핵무기를 보유하고 있다는 것은 시중에 공개돼 있는 자료를 토대로 작성한 추정치라는 겁니다.

맥스웰 연구원은 국제원자력기구 IAEA 등 다양한 기관이 북한이 보유한 핵무기를 30개에서 60개 사이로 추정하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 맥스웰 선임연구원] “The IAEA and different things, you know, there's estimates between 30 and 60, but whether North Korea has 30 nuclear weapons or 60 nuclear weapons really doesn't matter. What is important is whether they will use them and how they will use them.”

하지만 중요한 것은 북한의 핵무기 숫자가 아니라, 북한이 실제로 그 것을 이용할 것인지, 또 어떻게 이용할 것인지 여부라고, 맥스웰 연구원은 밝혔습니다.

한편 한국 정부는 북한이 적게는 20개에서 많게는 60개의 핵무기를 보유한 것으로 추정하고 있습니다.

또 스웨덴 외교부 산하 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 지난달 발표한 ‘세계 군비와 군축, 안보에 대한 2020년 연감’에서 북한이 보유한 핵탄두 수를 30개에서 40개로 추정했습니다.

VOA뉴스 김영교입니다.