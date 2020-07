북한 ‘핵 물질 안전지수’ 5회 연속 꼴찌…NTI 보고서

북한이 ‘핵 물질 안전지수’에서 5회 연속 최하위를 기록했습니다. 핵 물질 관리와 방사능 유출 위험이 전 세계 핵 물질 보유국 중 가장 열악하다는 지적입니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미국의 민간단체인 ‘핵 위협 방지구상(NTI)’이 22일 발표한 ‘2020년 핵 물질 안전지수’에 따르면 북한은 ‘핵 물질 안전(Secure Material)’ 부문에서 100점 만점에 19점을 받았습니다.

이는 핵무기로 사용될 수 있는 1kg 이상의 고농축 우라늄이나 플루토늄을 보유한 전 세계 22개 나라 중 가장 낮은 점수로, 이 단체가 보고서를 발표한 첫 해인 2012년 이후 5회 연속 ‘꼴찌’ 기록입니다.

NTI는 매 2년마다 핵 물질 보유국의 보안 조치와 국제 규범, 국내법상 안전 조치와 이행 능력, 핵 물질 도난 위험 요인 등을 토대로 한 보고서를 발표하고 있습니다.

이 단체는 조사관들의 접근이 불가능한 북한과 같은 나라의 경우 핵 관련 시설 주변의 군사 규모와, 전문가들의 조언에 근거해 점수를 매겨왔습니다.

올해 북한은 평가 항목 중 국제 규범과 국내법상 안전 조치와 이행 능력에서 각각 0점을 받으면서, 전체 점수가 크게 낮아졌습니다.

총점 기준으로는 2018년 보다 1점이 올랐지만, 2012년에 비해선 3점이 하락했다고 보고서는 밝혔습니다.

이번 조사에서는 호주와 캐나다가 각각 93점과 87점으로 1위와 2위를 기록했고, 76점을 받은 미국은 영국과 함께 공동 9위에 올랐습니다.

북한의 영변 핵시설을 찍은 위성사진. 출처=구글어스 이미지.

이란과 인도, 파키스탄은 차례대로 19~21위에 올라, 북한과 함께 하위권 국가로 분류됐습니다.

북한은 방사능 유출과 건강 위험성을 토대로 한 ‘사보타주’ 지수에서도 47개국 중 최하위를 기록했습니다.

핵 물질 안전 부문과 달리 핵 시설이 있는 모든 나라를 대상으로 하는 이 조사에서 북한은 ‘핵 물질 안전’ 부문과 마찬가지로 국제 규범과 국내법상 안전 조치와 이행 능력에서 단 1점도 얻지 못했습니다.

‘사보타주’ 지수에선 프랑스가 1위를, 미국은 일본과 캐나다, 멕시코 등과 함께 공동 2위에 올랐습니다. 한국은 88점을 받아 공동 14위를 기록했습니다.

오바마 행정부에서 에너지부 장관을 지낸 어니스트 모니즈 NTI 공동의장 겸 최고경영자(CEO)는 22일 열린 온라인 세미나에서 “지난 2년 간 핵 안보에 대한 진전이 둔화됐다”고 말했습니다.

[녹취: 모니즈 의장] “Based on this finding, our overall recommendation is that countries must strengthen…”

모니즈 공동의장은 이번 보고서를 토대로 한 NTI의 전반적인 권고는 각 나라가 핵 안보에 대한 정치적 관심을 높이고, 이를 유지해야 한다는 점이라고 말했습니다.

모니즈 공동의장은 전염병과 기후변화 등 여러 위협이 각국 지도자의 주의를 끌고 있지만, 핵 물질과 시설의 안전은 재앙적인 핵 폭발이나 방사능 유출 등을 막기 위해 무엇보다 중요하다고 강조했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.