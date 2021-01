'한반도 전문가' 정 박, 국무부 동아태 부차관보 임명

미국 국무부 동아시아태평양 담당 부차관보에 한반도 전문가인 정 박 전 브루킹스연구소 선임연구원이 임명됐습니다.

정 박 전 선임연구원은 어제(26일) 자신의 트위터에 “토니 블링컨 장관의 취임을 축하한다”면서 “동아태 부차관보로 국무부에 합류했다는 걸 발표하게 돼 기쁘다”고 말했습니다.

박 전 연구원은 또 “새로운 자리에서 미국 국민들에 다시 봉사하고 동아태라는 ‘드림팀’과 일할 수 있어 영광”이라고 밝혔습니다.

I am excited to announce that I’ve joined @StateDept as Deputy Assistant Secretary for East Asian & Pacific Affairs. What an honor to be able to serve the American people again in this new capacity and work with the dream team @USAsiaPacific. https://t.co/chgEGY5UMe